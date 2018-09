BERLIN (Komödie):

„Gog und Magog“

Die Autoren dieser nur im Titel apokalyptisch anmutenden Kriminalkomödie müssen wir aus der überschriftzeile in den Text nehmen. Denn „fünf Gewürzköche der Gruselunterhaltung haben an der unterkalorierten Spannungssuppe gekokelt. Erst war eine Novelle von Ray Vickers da. Die haben die englischen Komödienverfertiger Roger MacDougall und Ted Allan in die Mache genommen. Dann hat Gabriel Arout in Paris sie durch das Sieb seiner Bearbeitung geführt. Schließlich hat unser Hans Weigel, der Pointenkundige, sie noch einmal deutschsprachig aufgebrüht. So viele Köche! Was für ein sämiger Brei!“, seufzt Friedrich Luft in der Welt. „Wo Hieb auf Stich ausgeteilt werden sollte, wird an einem schnell durchschaubaren Tatbestand langwierig gehäkelt.“ In Hans Wölffers intimer „Komödie“ ist der Festwochen-„Sonntag in New York“ von dieser deutschen Erstaufführung abgelöst worden. „Rudolf Schindler führt Regie in Filzpantoffeln ... Harald Juhnke strapaziert Charme und Miesepeterei in einer Doppelrolle ... Edith Schollwer versendet Schwiegermutterpointen.“

STUTTGART (Kammertheater des Staatsschauspiels):

„Heiraten ist immer ein Risiko“ von Saul O’Hara

Auf diese dritte Bühne der Württembergischen Staatstheater fiel in Deutschland erstmals Kopits „Armer Vater ...“, der bereits in Berlin, München und Frankfurt am Main nachgespielt wird. Einen ähnlichen Erfolg sagt Hellmuth Karasek in der Deutschen Zeitung dieser Kriminalgroteske voraus. (Bei ihrer Ostberliner Premiere in den Kammerspielen des Deutschen Theaters hieß sie „Inspektor Campbells letzter Fall“.) „Moralische Bedenken sind an der Garderobe abzugeben.“ Der Verfasser ist Ire, 1924 geboren. „Mit dramaturgischer Ökonomie ist die Komödie gebaut. Denn wenn ein sechsfacher Gattinnenmörder eine sechsfache Gattenmörderin freit, ist das kein moralisches, sondern ein arithmetisches Problem“, liest man in der Welt. „O’Hara wäre kein Ire, wenn er zu seiner gruseligen Liebesgeschichte nicht gleichzeitig auch die Parodie spielen ließe ... Der Erfolg beim Publikum war so groß auch wegen des völlig verwandelten Günther Lüders ... Ein Fossil aus dem viktorianischen England (Oberst a. D.), bis man merkt, daß alles Maske ist... So konzentriert, so völlig frei von den ihm eigenen, zum Manieristischen neigenden Gesten und Tönen haben wir Lüders in Stuttgart noch nicht gesehen“, schreibt Rolf Michaelis. Seine Partnerin ist Edith Heerdegen in einer Inszenierung von Hans Schirk, in der (laut Karasek) „formvollendet mit Entsetzen Scherz getrieben wird“.

WIESBADEN (Kleines Haus des Staatstheaters):