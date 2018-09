H. W., Süderbrarup

Keine Frage: dem „Verband der Züchter des Angler Rindes“ gehören durchaus ehrenwerte Männer an. Daß sie kommunistische Neigungen hätten, mit einem Auge nach „drüben“ blinzelten oder gar versuchten, sich „rückzuversichern“, kann man ihnen mit dem besten Willen nicht vorwerfen.

Dennoch haben sie sich auf das politische Glatteis begeben. Ihr Geschäftsführer Hofmann setzte sich, erfüllt von dem Bemühen, die Rasse des Angler Rindes über die engen Grenzen der schleswig-holsteinischen Heimat hinaus zu verbreiten, hin und schrieb einen Brief an den sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow. Er bot dem sowjetischen Regierungschef als „Dank für die Erhaltung des Friedens 200 Thermosbehälter mit tiefgefrorenem Sperma unserer besten Bullen“ an. Kostenlos. Er verschwieg allerdings nicht den Preis, den die 200 Thermosbehälter in der Bundesrepublik erbringen würden: „Nämlich 4000 DM!“

Auch mit den Vorzügen ihrer Rasse hielten die Rinderzüchter aus Schleswig-Holstein nicht hinter dem Berg. Sie ließen Nikita Chruschtschow wissen, daß „die Angeliter Rasse hinsichtlich des Fettgehalts der Milch an der Spitze aller Rassen in der Bundesrepublik Deutschland, sowohl in der Leistung pro Kuh als auch in der Leistung pro Hektar der Futtermittelfläche steht“. „Unser Vieh“, heißt es in dem Brief, „ist mit der roten Rinderrasse der Sowjetunion verwandt. Darum wird das Sperma gute leistungsfähige Kühe bringen.“

Um dem sowjetischen Ministerpräsidenten das Angeliter Angebot, westdeutsche Kühe mit russischen zu kreuzen, recht ans Herz zu legen, hatten die Züchter es in einem politisch treuherzigen Brief eingepackt. „Sie haben durch ihre mutige Entscheidung der Welt den Frieden gerettet, als über ihr, während der Kuba-Krise, eine ernste Gefahr schwebte“, schrieben sie an Chruschtschow. „Dafür sprechen wir Ihnen unseren herzlichen Dank aus. Wir Bauern möchten nur im Frieden arbeiten. Als Viehzüchter möchten wir auch weiterhin die Produktivität steigern und damit zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen beitragen. Dazu wünschen wir uns Frieden. Wir haben gelesen, wie Sie sich bemühen, das Lebensniveau der Menschen in der Sowjetunion zu heben. Aus der Zeitschrift „Sowjetunion heute“ haben wir von Ihren Plänen zur Erhöhung des Fettgehalts der Kuhmilch erfahren...“

Der bauernschlaue Ukrainer ließ denn auch eine Antwort an die Angeliter Züchter verfassen. Ihr Geschenk freilich lehnte er mit höflichen Worten ab, aber ihre Friedenswünsche fielen bei ihm auf fruchtbaren Boden. Und mit ihnen befaßte er sich ausführlich in seinem Antwortbrief. Er dankte ihnen zunächst „von Herzen für ihre warmen Worte und ihr Freundschaftsgeschenk“, pries kurz die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches über sowjetische und Angeliter Rinderzucht und kam schnell zu seinem Hauptthema: „Sie danken der Sowjetregierung für die von ihr unternommenen Anstrengungen, die die Welt während der Ereignisse im karibischen Raum vor einem Kernwaffenkrieg bewahrten“, schrieb der Kremlherr. „Wir haben volles Verständnis für Ihre Gefühle und Ihr Streben nach Frieden. Es freut mich, daß Ihre Bemühungen auf die friedliche Arbeit gerichtet sind, um zur Verbesserung des Lebens der Menschen beizutragen.“

In Süderbrarup allerdings ist der Brief Nikitas noch nicht eingetroffen. Dafür aber wurden beide Schreiben in der „Prawda“ und im „Neuen Deutschland“ veröffentlicht. Statt des Briefes kamen einige Beamte der Bonner Sowjetbotschaft. Die Züchter des Angler Rindes indes zeigten ihnen die kalte Schulter. Ob sie verschnupft waren, weil ihr Geschenk abgelehnt worden war oder ob ihnen an ihrer politischen Klugheit Zweifel gekommen waren – jedenfalls ließen sie die Sowjets wissen, sie seien nur an Viehzucht, nicht aber an Politik interessiert.