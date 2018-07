Inhalt Seite 1 — Viel geschah – aber zu wenig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schwierig ist die Betreuung der Frühgeburten. Die Reflexe der zu zeitig geborenen Säuglinge sind häufig noch so unentwickelt, die Wärmeregulation ist so mangelhaft, daß der Arzt seifend eingreifen muß. Die neueste technische Errungenschaft in der Frühgeburtenpflege sind „Brutkästen mit Infrarot-Heizung“, die in Amerika erprobt wurden: Ein Infrarotstrahler wird von einem winzigen Temperaturmeßgerät reguliert, das mit einem Pflaster auf der Haut des Kindes befestigt ist. So wirkt der kindliche Körper als sein eigener Thermostat. Auch der umgekehrte Vorgang wird praktiziert: die Kältebehandlung. In Schweden, so hört man, sind Frühgeburten mit Atemschwierigkeiten für eine Zeitlang im Wasserbad unterkühlt worden. Auf diese Weise wurde ihr Stoffwechsel reduziert, so daß der vorhandene Sauerstoff ausreichte, um die Lebensgeister wach zu halten. Später wurde das Wasser allmählich erwärmt, bis das Kind in den Brutkasten übergeführt werden konnte.

In Deutschland ist in der Frühgeburtenbetreuung zum Glück viel geschehen und verbessert worden. Die Kinderkliniken haben zumeist hervorragende Frühgeburtenabteilungen.

Umstritten bleibt noch, ob bestimmte Drogen, die die Mutter während der Schwangerschaft eingenommen hat, den Tod des Ungeborenen herbeiführen können. Ungewiß ist auch, wie hier Narkosemittel wirken. Nicht selten muß der Arzt zu ihnen greifen, wenn eine komplizierte Geburt bevorsteht. Gehen die Narkotika aber auf das Kind über? Können sie lebenswichtige Reflexe lähmen oder Funktionen wie die zentralnervösgesteuerte Atmung bedrohen? Über all dies ist noch so gut wie nichts bekannt.

Wie die Contergan-Affäre gezeigt hat, steht dagegen ziemlich sicher der Einfluß des Thalidomids auf das ungeborene Kind fest. Auch andere Medikamente sind verdächtig, den Keim zu schädigen. Der Hamburger Arzt Professor Lenz hat neuerdings vor dem Chinin gewarnt, das zuweilen in hohen Dosen eingenommen wird, um eine begonnene Schwangerschaft abzuwenden.

Umstritten ist die Meinung, die Thymusdrüse eines neugeborenen Kindes könne anschwellen und die Luftröhre beklemmen, so daß es ersticken müsse. Einen bemerkenswerten Hinweis bietet dagegen die statistisch gesicherte Tatsache, daß der Säuglingstod häufig zwischen dem dritten und vierten Monat eintritt. Um diese Zeit sind die Abwehrkräfte des Kindes gegen Infektionskrankheiten besonders schwach. Die Erklärung: Jedes Kind bekommt von der Mutter für seine ersten Lebenswochen sogenannte Antikörper als Infektionsschutz gegen bestimmte Krankheiten mit auf den Weg. Die Antikörper gehen jedoch allmählich zugrunde, bis sie nach einem Vierteljahr fast völlig verschwunden sind. Das Blutserum des Kindes muß nun auf den Anreiz fremder Keime (Krankheitserreger), die von außen in den kindlichen Organismus gelangten, eigene Antikörper bilden. Die Fähigkeit dazu ist jedoch in der kritischen Zeit nach den ersten drei Monaten noch beschränkt, und so erklärt sich die erhöhte Sterblichkeit in diesem Lebensalter vielleicht aus jener „Abwehrlücke“. Wenn es dafür auch noch keine eindeutigen Befunde gibt, so braucht das noch nichts zu besagen. Es könnte sein, daß ein verhältnismäßig harmloses Virus das Werk vollbringt, ohne erkennbare Spuren zu hinterlassen.

Auf die „Einheit von Mutter und Kind“ vor der Geburt gehen jene Fälle zurück, in denen die Rhesus-Unverträglichkeit des elterlichen Blutes (nach der Statistik in 13 von 100 Ehen) zu Schäden oder zum Tod des Ungeborenen führten. Das „Morbus haemolyticus“ genannte Krankheitsbild, an dem etwa fünf von tausend Neugeborenen leiden, kann tödlich enden, wenn nicht in einer Klinik das geschädigte Blut gegen Rhesus-negatives und gruppengleiches Blut sofort ausgetauscht wird. Es ist also in solchen Fällen von lebenswichtiger Bedeutung, daß die Mutter in einer gut ausgerüsteten Klinik entbindet.

Auch andere Schwangerschaftskomplikationen können vom Arzt rechtzeitig erkannt werden und durch die Überweisung in eine Entbindungsklinik mit entsprechenden Fachärzten einen glücklichen Ausgang nehmen.