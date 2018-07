In der vorangegangenen Ausgabe haben wir uns eingehend mit den „Sicherheiten“ beschäftigt, die bei den öffentlichen Anleihen geboten werden. Heute wollen wir das gleiche Thema mit der Behandlung der Industrieobligationen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen fortsetzen.

Noch immer drängeln sich am Rentenmarkt die Emittenten, d. h. jene Stellen, die sich über Anleihen Kapital beschaffen wollen. Es wird zwar versucht, die Emissionsflut zu steuern, aber eine gewisse Marktsättigung zeichnet sich ab. Wenn man den Markt sich selbst überlassen würde, dann müßte eine übersteigerte Nachfrage zu einer Erhöhung des Zinsfußes führen. Damit ist jedoch vorerst nicht zu rechnen, denn die Bundesbank ist aus allgemeinwirtschaftlichen Überlegungen an einem möglichst niedrigen Zinssatz interessiert. Sie wird eher die Nachfrageflut auf der Emittentenseite einzudämmen versuchen, als eine Zinserhöhung zulassen. Ein höherer Anleihezins würde dazu führen, daß große Teile der neuen Emissionen vom Ausland aufgekauft werden und daß auf diese Weise ein Devisenzufluß entsteht, der nicht erwünscht sein kann. Schon von der letzten Anleihe der Bundespost sind erhebliche Beträge ins Ausland gegangen.

Sie fragen immer wieder, meine verehrten Leser, welche von den angebotenen Industrieanleihen die besten Aussichten bieten. Ich glaube, von Aussichten kann man, hier nicht sprechen. Die Kursbewegungen am Rentenmarkt sind bei Papieren mit gleicher Ausstattung (d. h. mit gleichem Zinssatz, in etwa gleicher Laufzeit und gleichen Tilgungsbedingungen) ziemlich einheitlich. Es kann sein, daß die Kurse gleichwertiger Emissionen zeitweise geringfügig voneinander abweichen. Aber das ist dann meist nur die Folge davon, daß die Kurse der einen Anleihe besser „gepflegt“ werden als die der anderen. Aber über Kurspflege wollen wir uns in einem späteren Gespräch unterhalten, so daß wir dieses Thema hier nur zu streifen brauchen.

Ich bin der Meinung, daß man sich beim Kauf von Industrieanlagen gleicher Qualität nicht auf ein bestimmtes Papier versteifen sollte. Es ist vernünftiger, man berät sich in diesem Punkt mit seiner Bank. Oftmals ist die eine Anleihe vergriffen oder über die Börse nur schwer zu bekommen, andere Stücke sind dagegen vorrätig oder leichter zu beschaffen (und deshalb unter Umständen sogar preiswerter).

Kein Bankbeamter wird Ihnen allerdings übelnehmen, wenn Sie sich eingehend nach den speziellen Sicherheiten erkundigen, die im Emissionsprospekt jeder Anleihe enthalten sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, daß Zinsen und Tilgungen von Anleihen Verpflichtungen für die Gesellschaft darstellen, die auch dann eingehalten werden müssen, wenn die Bilanz keinen Gewinn ausweist. Der Aktionär ist hinsichtlich seiner Dividende schlechter dran. Auf Dividende hat man keinen Anspruch, sie kann nur aus Bilanzgewinnen gezahlt werden. Ist kein Gewinn erwirtschaftet worden, fällt die Dividende aus. Das gibt es bei den Zinsen von Industrieanleihen nicht.

Nun werden Sie fragen: Und was geschieht, wenn eine Gesellschaft insolvent ist? Der Einwand ist nach den überraschenden Pleiten des vergangenen Jahres durchaus berechtigt. Für solche Fälle erfolgt für die Anleihen eine besondere Sicherstellung, und zwar gibt es hier im wesentlichen drei Möglichkeiten: