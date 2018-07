Der Februar ist nicht nur die Zeit des Jahres, in der ein Teil der deutschen Bevölkerung sich in ungewöhnlicher Bekleidung ausschweifend gebärdet, sondern in der auch ein anderer, meist jüngerer, in ernsthafter Gewandung zu einer Prüfung schreitet, die – wie hoch oder niedrig man ihren selektiven Wert auch immer ansetzen mag – noch immer ausschließlich über die Frage entscheidet, ob man, wenn man will, die Hochschulen des Landes mit Übervölkern helfen darf.

Was wird nun aus denjenigen, die durch Fleiß, Intelligenz, perfektes Schummeln oder einen gütigen Lehrer dieses Hindernis genommen haben, welchen Beruf finden sie erstrebenswert?

Eine dunkle Vorstellung über die Zukunftsabsichten dieses Abitur-Jahrgangs 1963 kann man sich machen, wenn man in diesen Wochen sein eigenes demoskopisches Institut spielt und in der Tageszeitung die Listen der glücklichen Abiturienten und den hinter dem Namen in Klammern angegebenen Berufswunsch mit statistischem Auge betrachtet. Ich habe das versucht bei sechs willkürlich ausgewählten Schulen (drei Jungen- und drei Mädchenschulen) der Stadt Hamburg.

Um mit dem solideren, dem männlichen Teil anzufangen: Die Schulen A, B und C haben jede ihren leicht bevorzugten Beruf. Auf der einen liegen die zukünftigen Juristen, auf der anderen die Philologen, auf der dritten die Kaufleute (wir befinden uns schließlich in Hamburg) leicht vorn, gleich dahinter folgen bei jeder Schule die Ärzte. Der Rest der Stimmen verteilt sich bei allen dreien ziemlich gleichmäßig auf Ingenieure, Volks- und Naturwissenschaftler, Architekten, aber auch der Nachwuchs für Krieg und Klerus fehlt nicht. Addiert man die drei Schulen, so ergibt sich ein sehr ausgewogenes Bild, in dem jeder Beruf seinen Platz hat.

Den Mädchen hingegen gelingt es zu überraschen, und sei es auch nur mit der radikalen Uniformität ihrer Berufswünsche. Schule A mit 62 Abiturientinnen (genannt werden immer die drei begehrtesten Berufe): 22 Lehrerinnen (diese Zahl schließt Auskünfte wie „Germanistin“, „Romanistin“ oder „Philologin“ mit ein), 3 Architektinnen, 3mal Musikstudium. Schule B mit 23 Abiturientinnen: 13 Lehrerinnen, 2 Ärztinnen, 2 Tontechnikerinnen. Schule C mit 17 Abiturientinnen: 10 Lehrerinnen, kein anderer Beruf, der zwei Stimmen auf sich vereinigen konnte.

Auch ohne große Rechenkünste kann man dieser Zusammenstellung entnehmen, daß durchschnittlich die Hälfte aller Abiturientinnen den dringenden Wunsch in sich verspürt, Kinder zu unterrichten und zu erziehen. Das ist ein bißchen erstaunlich, wenn man bedenkt, daß der Lehrer nicht gerade zu den sehr geschätzten Figuren im Leben eines normalen Kindes gehört – abgesehen einmal von den Ausnahmen, dem „Lieblingslehrer“, und davon, daß die Feindschaft mit zunehmendem Schulalter durchaus Chancen hat abzunehmen. Es ist schon sehr überraschend, daß diese Figur, die man geplagt hat und von der man geplagt worden ist, mit dem Datum der bestandenen Prüfung schlagartig aus einer so völlig veränderten Perspektive gesehen wird, daß ihr Dasein auf einmal so erstrebenswert erscheint.

Man könnte hier versuchen, naiv zu spielen, den Idealismus herbeizuzitieren und den eminent weiblichen Beruf der Erzieherin. Auf andere Gedankenpfade kommt man allerdings, wenn man die Liste noch einmal durchschaut und der Blick ins Verweilen gerät bei vereinzelten (nur bei weiblichen Abiturienten vorkommenden) Angaben wie „Inspektorin“ oder, noch schlichter, „Beamtin“.