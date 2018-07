Inhalt Seite 1 — Zu viele Babys müssen sterben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zahlreiche Ursachen sind ungeklärt – Rat für alle werdenden Mütter; dreimal zum Arzt

Von Theo Löbsack

Noch immer sterben zu viele Babys. Diese Tatsache beunruhigt Ehepaare in aller Welt. Aber besorgniserregend ist es, daß in der Bundesrepublik die Zahl der Todesfälle im Babyalter mit 3,3 Prozent die höchste in den zivilisierten Staaten ist. In Schweden beispielsweise beträgt die Säuglingssterblichkeit nicht einmal zwei Prozent. Sieht man vom vorgeburtlichen Tod ab, so müssen bei uns jährlich etwa 40 000 Todesfälle unter den Kindern bis zu einem Lebensjahr beklagt werden, obgleich nach einem nordrhein-westfälischen Forschungsbericht die Zahl der nach heutigem Wissen alljährlich vermeidbaren Säuglingstodesfälle in Westdeutschland mindestens 10 000 erreicht. Wo liegen die Ursachen für diesen Tod? Bis heute hat die forschende Wißbegier der Ärzte nur unbefriedigende Antworten darauf gefunden. Nur in einem Teil der Fälle ließ sich ein inneres oder äußeres Geschehen verantwortlich machen. Etwa 3000 Fälle sind „plötzliche, unerwartete Todesfälle“, die den Ärzten die meisten Kopfzerbrechen bereiten.

Es ist wenig bekannt, daß von allen begonnenen Schwangerschaften nur etwa zwei Drittel ausgetragen werden; ein Drittel, eigenartigerweise meist Knabenschwangerschaften, geht durch Fehlgeburt zugrunde. Die Gründe dafür – sieht man von Abtreibungen ab – sind vielgestaltig. Mitunter erzeugt die Plazenta nicht genügend Gelbkörperhormon, oder die Nahrung (besonders im Winter) enthält zu wenig Vitamin E, das als Fruchtbarkeitsvitamin gilt. Von großem Interesse für die Forschung sind neuerdings jene Fälle, in denen sich aus verschiedenen Gründen die befruchtete Eizelle in der ersten Zeit nicht normal entwickelt. Ungesunde Lebensweise, Hungerzustände, übermäßiges Rauchen sind wahrscheinlich verantwortlich.

In anderen Fällen läuft der Stoffaustausch zwischen Mutter und Kind nicht normal ab. Gerade diese Art von Fehlgeburten machen der Wissenschaft noch viel zu schaffen, weil über ihre Ursachen nur wenig bekannt ist. Auch jene unglücklichen Fälle gehören hierher, in denen das ungeborene Kind sich in die Nabelschnur verwickelt, seine Blut- und Sauerstoffzufuhr unterbindet und stirbt. Schließlich können Mißbildungen der Frucht, aber auch anatomische Abnormitäten bei der Mutter, Verwachsungen, Gebärmutterknickungen, fieberhafte Erkrankungen und chronische Vergiftungen zu Fehlgeburten führen.

Gefahr: Überlastung

Die Mortalität unter den Frühgeburten ist zwar im letzten halben Jahrhundert gesunken, doch sterben immer noch rund 40 bis 60 von 100 frühgeborenen Kindern mit Geburtsgewichten zwischen 1000 und 1500 Gramm, und 15 bis 30 von 100 derjenigen zwischen 1500 und 2000 Gramm; die Gewichtsgrenze, welche die „Unterreife“ (Frühgeburt) von der „Unreife“ (Fehlgeburt). trennt, wird im allgemeinen mit 1000 Gramm angenommen.