Es ist eine Binsenweisheit, daß die unterschiedliche Rentabilität der westdeutschen Montanunternehmen in Baissezeiten klarer in Erscheinung tritt als in anderen Jahren, in denen das Stahlgeschäft auf Hochtouren läuft. Die wunden Punkte eines Werkes werden um so quälender, je mehr Stehvermögen der Stahlmarkt erfordert. Das hat insbesondere jetzt wieder die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, erfahren müssen, die zwar auch in den vergangenen Jahren schlechter dran war als die meisten anderen Stahlerzeuger des Reviers, jetzt aber völlig aus dem Feld geschlagen ist.

Der „Qualitätsunterschied“ wurde auch dem Außenstehenden klar, als die Hüttenunion beschließen mußte, ihre Dividende auf 6 (9) % zu senken, während ungefähr zur gleichen Zeit zwei andere Montankonzerne stolz verkünden konnten, daß sie wiederum bei ihren Vorjahrssätzen von 12% bleiben werden. Dabei würde der Abstand mit Sicherheit noch weiter klaffen, wenn in Dortmund auf Grund der gegenwärtigen Ertragslage jetzt ein Entschluß gefaßt werden müßte. Gemessen an der jüngsten Entwicklung sind die Hüttenunion-Aktionäre mit 6% sogar noch „prächtig“ bedient; sie werden sicherlich gut daran tun, ihre Dividendenerwartungen für das laufende Geschäftsjahr erheblich zurückzuschrauben; denn das Unternehmen arbeitet seit einer ganzen Weile mit roten Zahlen. Die im gesamten Montanmarkt zu verzeichnenden Erlösrückgänge haben hier nicht nur die Gewinne geschmälert, sondern zu Verlusten geführt.

Die Produktion mußte seit Dezember kontinuierlich und drastisch gesenkt werden, so daß bei der Hüttenunion nunmehr, wie Vorstandsvorsitzender Dr. Fritz Harders erklärte, „weit unter einer auch nur annähernden Rentabilitätsschwelle“ gearbeitet wird. Vom Stahlmarkt her erwartet die Hüttenunion-Verwaltung vorerst keine Entspannung, so daß die Prognose – auch wenn man in Dortmund bewußt darauf verzichtet, grau in grau zu sehen – denkbar ungünstig ausfallen muß.

Die Gründe, warum es der Hüttenunion, deren Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von 42% des 276 Mill. DM betragenden Kapitals die holländische Gruppe Hoogovens Ijmuiden ist, so sehr viel schlechter geht als den anderen Stahlerzeugern des Reviers, wurde in der Pressekonferenz sehr offenherzig erörtert. Neben der absoluten Marktschwäche, die auch die anderen Werke trifft, sieht die Verwaltung in der Struktur des Unternehmens das wesentliche Handicap für eine vergleichbare Prosperität. Einmal sei das Produktionsprogramm ungünstig, aber der entscheidende Nachteil sei – so erklärte Dr. Harders – die räumliche Trennung der beiden Werke Dortmund und Hörde. In beiden Werken wird Stahl erzeugt; eine Konzentrierung auf ein Werk könnte die Kostenrechnung wesentlich entlasten. Es blieb indessen offen, ob das neue Oxygen-Stahlwerk in Hörde, das seinen Betrieb im Mai aufnehmen wird, bereits ein erster Schritt auf dem Wege des Zusammenrückens sein soll.

Mit der Ausschüttung einer 6prozentigen Dividende für das Geschäftsjahr 1961/62 geh: Dortmund-Hörde durchaus an die Grenze der Möglichen. Der Ausschüttungsbetrag schrumpf: damit im Berichtsjahr auf 16,56 (24,84) Mill. DM zusammen. Er liegt sogar noch geringfügig unter den 17,4 Mill. DM Beteiligungserträgen, die in Dortmund vereinnahmt wurden.

Die Schlußfolgerung, daß die Dividende ausschließlich bei den Beteiligungen verdient wurde ist also nicht zu kühn. Der von 55 auf 37 Mill. DM verringerte Ausweis für Steuern vom Einkommensertrag und Vermögen entspricht voll dem Ertragsrückgang der Gesellschaft, der allerdings durch einige Kostensenkungen, insbesondere beim Rohmaterial, gemildert wurde.

Gestiegen sind indessen auch diesmal wieder die Personalkosten. Der Personalaufwand wird mit 241 nach 234 Mill. DM – trotz einer geringfügig verkleinerten Belegschaft – ausgewiesen, eine Entwicklung, die einmal mehr zeigt, wie wenig flexibel die Unternehmensleitungen in der Gestaltung dieser wichtigen Aufwandsgröße noch sind. Die Abschreibungen gingen auf 62,8 (66,6) Mill. DM zurück. Der Trend der gesamten Stahlindustrie zu steigenden Kosten bei sinkenden Erlösen findet in dem Jahresabschluß der Hüttenunion seinen deutlichen Niederschlag. Der Durchschnittserlös je Tonne Walzstahl ging hier im Berichtsjahr auf 455 (485) DM um 30 DM zurück.