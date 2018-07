Inhalt Seite 1 — Für diesen Winter: Tee mit Whisky Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neulich, bei der Kälte, sagte ein junger Mann zu mir: „Wenn man verliebt ist, friert man nicht.“ Da er mich gar nicht vielsagend anschaute, bestellte ich mir einen Tee mit Whisky. Schmeckt ausgezeichnet und sieht – an einem Nachmittag in einem Café – nicht schon nach Alkoholtrinken aus.

Man muß jetzt für seine Mitmenschen, kommen sie schaudernd und zitternd herein, etwas zum Auftauen bereithalten. Und da gibt es vieles.

Gesund soll Orangensaft sein, aber nur, wenn er frisch ausgepreßt ist. Man mache, ist man schon bei der Arbeit, eine gehörige Portion und gebe sie, in einer verschließbaren Flasche, in den Kühlschrank. Wenn man hat, nehme man einen dieser hübschen, bauchigen Glasflakons mit Stöpsel. Einen Jus d’Orange siebt man nicht, denn im Fleisch und in den Fasern sind die Vitamine enthalten. Und das bei der Kälte? Der Witz liegt halt darin, daß er mit Gin serviert wird. Wieviel man davon hineintut, hängt von der Trinkfreudigkeit ab. Dreiviertel Orangensaft, ein Viertel Gin – das ist gar nicht wenig; halb und halb heißt dann schon Orange Blossom; das ist ein ganz einfacher Drink, der schnell wärmt und sogar heiter macht – vorausgesetzt, man verträgt Mixgetränke.

Es muß ein Historiker bei einem Mixer an der Bar gesessen sein, als die Bloody Mary kreiert wurde. Sie verkuppelten den harmlosen Tomatensaft mit dem grausamen Wodka. Zwei Drittel Tomatensaft, ein Drittel Wodka werden im Shaker mit Eis kräftig geschüttelt und dann – ja, dann saßen die beiden vor dem blutroten Gebräu und tauften es. Die „Bloody Mary“ lebte im 16. Jahrhundert. Die Englische Königin dieses Namens, berühmt und berüchtigt durch ihre grausamen Religionsverfolgungen, wurde vom Volksmund so genannt. Bloody Wedding, Bluthochzeit, nannten dann die Engländer die Bartholomäusnacht, als 1572 Katherina von Medici ihre Tochter Marguerite verheiratete und gleichzeitig die Ermordung der Hugenotten befahl. Bloody heißt übrigens nicht immer blutig, es wird oft auch so gebraucht: It has been bloody cold this winter.

Irish Coffee – wen der nicht wärmt, der wird mit nassen Ruten ausgepeitscht. In ein großes Glas kommen Streuzucker und irischer Whisky (oder Scotch). Darüber gießt man starken heißen Kaffee, und obendrauf kommt, etwa drei Zentimeter hoch, leicht geschlagene Sahne. Umrühren, bevor man zu trinken anfängt! Und am Glase kann man sich die Hände wärmen.

Seien es die Familien Martini und Rossi, sei es der Heilige Martin, deren Na wen für den giftigsten und erhitzendsten aller Cocktails herhalten mußte, den Dry Martini – egal: Dreiviertel Gin und ein Viertel Wermuth, französischer oder italienischer, werden, mit viel Eis im Mixbecher geschüttelt; in die Gläser gibt man ein ganz klein wenig Zitronensaft und eine Olive zum Garnieren. Doch ganz so einfach ist das wiederum nicht. Kenner behaupten, daß man einen Martini nur rühren, aber nie im geschlossenen Shaker schütteln dürfe, denn sonst vermische sich der Drink mit zuviel Eispartikelchen und werde überdies verdünnt. Andere Sachverständige sagen, es gehöre nur ein Bruchteil von Wermuth hinein, und zwar der französische Noilly Bratt.

Es gibt nicht wenig Leute, die von zwei Dry Martinis betrunken werden. Die Engländer wissen es; in ihrer Sprache heißt es Martin drunk, wenn jemand völlig betrunken ist.