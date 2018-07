N. G., Köln

Machen Sie sich dünn“, sagt die Serviererin nachts um ein halb ein Uhr in der Bobi-Bar. „Jetzt kommt das Pferd.“ Der Gast, den das Mädchen im Berufsdekollete mit weißem Bubikragen um den Hals an diesem Abend so eindringlich warnte, sprang hoch und setzte sich seiner Dame auf den Schoß. Denn die saß abseits der Rennbahn. Gespannt blickten die Besucher in der schummrigen Dämmerung zum Eingang. Dort schob „Wobke“, der Wallach, seinen Kopf schon durch die Tür. Der Conferencier kündigte derweilen auf der eine Pferdelänge großen Tanzfläche an: „Und jetzt sehen Sie die Attraktion unserer Mitternachts-Show

Nur deswegen hatten die Versammelten so lange gewartet. Denn das Etablissement im Severinsviertel hat die Darbietungen, die das amouröse Flair des Kölner Nachtlebens ausmachen, um einen neuen Akzent bereichert. „Strip-tease auf einem Pferd“, war versprochen. „... mit einem Pferd“ hatte es vorher in den Annoncen geheißen. Doch das Kölner Ordnungsamt nimmt es mit den Verhältniswörtern genau und hatte diese Werbung verboten.

Das Pferd trabte herein und durch den schmalen Gang zwischen Bar und Tischen. Auf ihm thronte das Mädchen Angela. Es hatte ein weißes Ballkleid an und zeigte den Herren die Zähne. „Du als CDU-Mitglied. tönte eine vorwurfsvolle Männerstimme in dem erwartungsvollen Gemurmel. „Erlaube mal“, trotzte der andere, „ich wähle SPD...“ Dann sagten nichts mehr. Die blonde Angela hatte das Pferd auf der Tanzfläche gezügelt, stellte es in Position und verhüllte ihr Haupt mit Wobkes Mai ne, ehe sie ihr Werk begann.

Daß neuerdings auch in einer Nachtbar Glück auf dem Rücken eines Pferdes zu finden sein soll, hatte das Kölner Ordnungsamt zunächst, bezweifelt. „Wir hatten zwar schon Schlangen und anderes Getier in den Nachtlokalen“, mein Direktor Dr. Peter Schaefer. „Aber ein Pferd ist noch nie aufgetreten.“ Ganz unbekannt ihm das Tier jedoch nicht. Angela und der lach waren schon in anderen Städten durch Nachtlokale getrabt. In Frankfurt hatte das Ordnungsamt einschreiten müssen. Die Artisten-Vereinigung, zu der sich Angela als angehende Turnierreiterin zählte, hatte sich von der Gymnastik des Mädchens in den Nachtlokalen stanziert.

Das Schicksal eines großen Tieres in einem timen Münchener Lokal war dem Kölner Ordnungsdirektor außerdem eine Mahnung: Do hatte sich eine Strip-tease-Tänzerin eines Elefanten als Dekoration bedient. Darob hatte der Dickhäuter einen Herzschlag bekommen war in dem Nachtlokal tot umgefallen. „Eine Bar ist kein Zirkus“, sagte Dr. Peter Schaefer der Managerin der Pferdenummer. Doch er hatte ein Einsehen, als die Frau klagte, im Winter ~~ im Zirkus nichts zu verdienen. Der Auftritt? Überbrückung. mißbillige das zwar“, sagte er, „aber schließlich wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein.“ Bf rief den Kölner Tierschützer Professor Dr. Armin Spitaler an und fragte ihn, ob Wobkes mitternächtlicher Auftritt Tierquälerei sei. Der Professor beauftragte seinen Assistenten, Angela auf Wobke in Augenschein zu nehmen und ließ dann wissen, geschmackvoll sei das zwar nicht, aber der Auftritt mache dem Tier offenbar nichts aus. „Der Wallach ist schon vierzehn Jahre alt, lammfromm, und scheint schon jenseits von Gut und Böse zu sein“, meint Ordnungsdirektor Schaefer. Der Auftritt war gerettet. Angela darf noch bis Ende des Monats auf Wobkes breitem Kreuz turnen. Gut zehn Minuten dauert es, bis Angela soweit ist und ohne Ballkleid wieder aus der Bar reitet. Stumm wie ein Steiftier stand Wobke an diesem Abend da. Erst im Foyer gestattete er sich eine Regung: Er hob den Schweif...