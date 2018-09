Inhalt Seite 1 — Kein Ghetto für Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die „kleine Stadt“ für „Contergan-Kinder“ stellt sich für viele nun schon als „Contergan-Ghetto“ dar – ein Begriffswandel, mit dem von vornherein zu rechnen war und den zu beachten unerläßlich ist. In Hannover wurde inzwischen ein eigener Weg beschritten. Vor einigen Wochen ist dort an der „Orthopädischen Heil- und Lehranstalt Annastift“ eine Abteilung für körperlich mißgebildete Kinder eröffnet worden. Das Geld dafür – 1,1 Millionen Mark – stellte die niedersächsische Landesregierung zur Verfügung. Unter der Leitung des Chefarztes Professor Dr. Hauberg, zugleich Landesarzt für Körperbehinderte in Niedersachsen, können dort dreißig Kinder behandelt werden – ein Anfang immerhin, der die Eltern der etwa 2500 „Contergan-Kinder“ hoffen läßt. Zu dem Ärztegremium, daß sich der Mißbildungen wissenschaftlich annimmt, gehört neben den Professoren Hauberg und Hepp (Münster) auch der Direktor der orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg, Professor Dr. med. K. Lindemann. Er schickte uns zu Frederic W. Nielsens Vorschlag, eine „kleine Stadt“ für „Contergan-Kinder“ einzurichten, (Thomas Regau schrieb darüber in der ZEIT Nr. 5), den folgenden Beitrag. Die wichtigsten Leserbriefe fügen wir an.

Herr F. W. Nielsen geht davon aus, daß vorhandeneEinrichtungen für diese ungewöhnliche Aufgabe nicht ausreichten. Selbst bei weiteren Ausstattungen wären die Kosten wesentlich teurer als bei der Errichtung einer großen zentralen Institution, also – wie der Autor meint – eines oder auch mehrerer Kinderdörfer.

Damit wird für eine besondere Gruppe behinderter Kinder ein Vorschlag gemacht, der für die Uberwindung von Behinderungen anderer Art beziehungsweise für die Behandlung besonderer Krankheitsgruppen schon wiederholt vernommen wurde.

Bereits im Zweiten Weltkrieg wurde eindringlich befürwortet, Amputierte in eigens dafür zu schaffende, sogenannte Amputierten-Lazarette zusammenzuführen. Später wurden Stimmen laut, die Querschnittsgelähmten in einer „Zentralanstalt“ zusammenzufassen. In den letzten Jahren wurde empfohlen, durch spastische Lähmungen behinderte Kinder in Zentren zusammenzuführen. Bei allen diesen Vorschlägen ist das Motiv verständlich: Den Behinderten soll besondere Hilfe unter besonderer Konzentration gewährt werden.

Ich möchte dazu zu bedenken geben (auch Herr Thomas Regau, der Verfasser des Artikels „Handeln – nicht heucheln“ deutete das ja an): Jeder, der sich um die Rehabilitation Behinderter und besonders um die Eingliederung behinderter Kinder und Jugendlicher bemüht, wird für deren Gedeihen die Bedeutung einer steten Wechselbeziehung zu den gesunden Mitmenschen und zu einer natürlich gegebenen Umwelt als sehr wichtig ansehen.

Kinder mit Dysmelien hat es aus verschiedenen Ursachen schon von jeher gegeben; heute stehen wir vor dem Problem der Quantität. Aber auch das ist mit auf Erfahrung gegründeter Besonnenheit zu lösen. Die behinderten Kinder jedoch, die mit klaren Sinnen die Umwelt erleben und gestalten wollen, gehören nicht unter ihresgleichen abgeschlossen in ein Dorf, vielmehr in die eigene Familie, in ein der Umwelt aufgeschlossenes Heim mit einer Sonderschule und schließlich in eine Tätigkeit an einem Arbeitsplatz neben dem gesunden Menschen. Auch über die spätere berufliche Eingliederung liegen nicht, nur gründliche Erfahrungen, vielmehr auch günstige Voraussetzungen vor, was Organisation und Möglichkeiten anbetrifft.

Für Kinder mit Dysmelien ist gerade die Nestwärme der eigenen Familie äußerst wertvoll; sie sollte soweit irgend möglich, auch dann erhalten bleiben, wenn die Kinder für einige Wochen oder Monate zur rechtzeitigen Einleitung der Eingliederung in pädiatrischen oder orthopädischen Kliniken aufgenommen werden. Das Merkblatt, das die „Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter“ im Oktober 1962 herausgegeben hat, beginnt daher mit dem Satz: „Nehmt Euer Kind trotz seiner schweren Behinderung mit Eurer ganzen elterlichen Liebe in Euren Familienkreis auf.“