Zwischen den einzelnen Ergebnissen der internationalen Forschung zeichnet sich allmählich ein logischer Zusammenhang ab

Von Thomas v. Randow

Eine Entdeckung, die von großer Wichtigkeit für die Krebsforschung sein kann, ist von der American Cancer Society veröffentlicht worden: Wissenschaftler der medizinischen Fakultät an der Baylor Universität in Houston, Texas, haben in den Kernen von Krebszellen einen Eiweißstoff gefunden, der, soweit bisher bekannt ist, in gesunden Zellen nicht vorkommt.

Zum erstenmal ist damit ein chemischer Unterschied zwischen normalen und Karzinom-Zellen festgestellt worden. Der Eiweißstoff – von den Forschern RP 2-L genannt – konnte bei sechs verschiedenen Krebsarten aus den kranken Geweben von Mäusen, Ratten und Menschen extrahiert werden.

Da die Eiweißproduktion in der Zelle von den Genen gesteuert wird, legt die Entdeckung des von Dr. Harris Busch geleiteten Forschungsteams die Vermutung nahe, daß es in vielen oder gar allen Krebszellen abnorme Gene gibt.

Möglicherweise könnte man mit RP 2-L als Basis einen Impfstoff’ zur Verhütung, oder Behandlung von Krebskrankheiten entwickeln. Gegenwärtig ist freilich noch unbekannt, ob der menschliche Organismus Antikörper gegen das spezielle Protein bildet, falls dieses sich überhaupt in reiner Form darstellen läßt. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, würde es immer noch fraglich sein, ob solche Antikörper in den Zellkern eindringen könnten, um dort den Eiweißstoff unschädlich zu machen.

Ein dem RP 2-L sehr ähnliches Eiweiß wurde von derselben Forschergruppe auch außerhalb des Kerns in Krebszellen entdeckt. Dieses stets an die Erbsubstanz RNS gebundene Protein war jedoch nur hin und wieder in den Zellen der kranken Gewebe zu finden.