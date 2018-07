Nach Ansicht der Stadtbewohner gibt es Rittergüter schon lange nicht mehr. Allenfalls in Romanen spielen sie noch eine Rolle. Wie irrig diese Vorstellung ist, beweist allein schon das Bestehen von vier traditionsreichen ritterschaftlichen Kreditinstituten im Raum Niedersachsen-Bremen, wo diese öffentlich-rechtlichen Banken auch heute noch die regionale Aufgabe haben, vor allem der langfristigen Kreditversorgung der Rittergüter und auch des bäuerlichen Grundbesitzes zu dienen.

Das Ritterschaftliche Kreditinstitut des Fürstentums Lüneburg,Celle, das bereits 21 Jahre nach der Kabinettsorder Friedrichs des Großen aus dem Jahre 1769, mit der er die Grundlagen zur Schaffung von ritterschaftlichen Kreditverbänden (Landschaften) schuf, gegründet wurde, verzeichnete im Geschäftsjahr 1962 ein besonderes Ereignis: Die Ritterschaft des Fürstentums Lüneburg, das als Gewährsträger neben der Bank den Gläubigern mit ihrem Vermögen „aus erheblichem land- und forstwirtschaftlichen Besitz“ haftet, stellte der Bank 3,5 Mill. DM zur Verfügung: 2 Mill. DM davon in bar, so daß auf der Passivseite der Bilanz dieser Betrag als Kapital ausgewiesen wird; die übrigen 1,5 Mill. DM als Sacheinlage durch Übertragung des Grundstücks und der Gebäude, in dem sich die Geschäftsräume des Institutes bereits seit 1790 befinden. Der entsprechende Gegenwert wurde den Rücklagen zugeschrieben, die nunmehr 3,5 Mill. DM betragen gegenüber 1,2 Mill. im Vorjahr. Durch den Gewinn des Geschäftsjahres 1962 in Höhe von 0,5 Mill. (0,3) sind die Rücklagen 1963 auf 4 Mill. DM angewachsen.

Die Einlage aus dem Vermögen der Ritterschaft, die grundsätzlich das Haftungsvermögen nicht erhöht, war erforderlich geworden wegen der Unterkapitalisierung (1961 = 1,2 % der Bilanzsumme) und der stürmischen Bilanzausweitung um rund 40 % auf 142,7 Mill. DM.

Wie modern das alte Institut unter Leitung seines Cassirers bei 25 Mitarbeitern ist, darf nicht unerwähnt bleiben: Das Rechnungswesen wurde auf elektronische Buchungsautomaten umgestellt. W. W.