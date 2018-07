Von Beugt PJeijel

Halland war einst eine arme Provinz. Eingeklemmt liegt es zwischen Skåne, Småland und Bohuslän mit einer langen Küste am Kattegat. Heute ist es ein blühendes Land, und seine Höhen und Wälder, seine Äcker und seine meilenlangen Dünen locken jeden Sommer Zehntausende von Besuchern.

Im Osten wogt das Hochland von Småland nach Halland herab, mit langen Höhenzügen, schmalen Bergkämmen, engen Tälern, Gletschergestein und Sumpfgelände – eine fast feierliche Landschaft, schroff und abweisend mit hochstämmigen, widerspenstigen Föhren.

Nein, nach Halland muß man vom Süden her kommen, über Hallandsåsen, einen Höhenzug, von dem man in ein so liebliches weites Flachland blickt, daß es einem warm ums Herz wird.

Laholm‚ die südlichste Stadt Hallands, erhielt ihren Namen vom Fluß Lagan. Schon 1231 wird sie als bedeutende Handelsstadt erwähnt. Heute wie einst pflügen die männlichen Lachse im Frühling ihren Weg stromauf, wenn auch vielleicht nicht so viele wie damals, als der Bauer, der einen Knecht oder eine Magd anstellte, versprechen mußte, daß sie nicht gezwungen sein würden, öfter als dreimal in der Woche Lachs zu essen. Die alten Gräben um Laholms kleine Festung sind heute in Brutteiche für junge Lachse verwandelt worden, und so trägt Laholm immer noch mit gutem Recht drei Lachse in seinem Stadtwappen.

Diese Stadt ist aber auch ein beachtliches Kunstzentrum, und hier gibt es mehr im Freien ausgestellte Skulpturen als in irgend einer anderen schwedischen Stadt – je Einwohner. In Laholm wohnen nur 3000 Menschen. Die Erklärung mag im Kunstinteresse des Bürgermeisters Axel Malmquist liegen, der mit den Einnahmen aus seinem Freilichtbühnenstück, das jeden Sommer in den „Lagaholmsspelen“ aufgeführt wird, die künstlerische Ausschmückung finanziert. Die idyllische Stadt ist auch ein Zentrum für das Kunsthandwerk und hat zwei Keramikwerkstätten mit alten Traditionen.

Weiter nördlich an der Mündung des Nissan hat die größte Stadt Hallands, Halmstad, einen lebendigen Hafen für ihr Wirtschaftsleben und ihre Industrie. Doch das Idyll gedeiht hier weiter in den alten Fachwerkhäusern, der Wallstraße aus dem 18. Jahrhundert und dem Stadtteil Norre Katt aus dem Jahre 1605, zu dem ein großer Teil des noch erhaltenen Festungssystems der Stadt gehört. Der Großmarkt, „Stora Torg“ mit der bekannten Skulptur „Europa und der Stier“ von Carl Milles, ist das schon fast protzige Zentrum. Reizvoll ist das alte Schloß, dessen elegante Kupferkuppel sich über die grünen Baumkronen erhebt. Sein Stil aus dem frühen 17. Jahrhundert ist erhalten geblieben – im Gegensatz zu der mittelalterlichen Kirche St. Nikolaus, die starke Spuren der Restaurierung während des vorigen Jahrhunderts trägt.