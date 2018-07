Inhalt Seite 1 — Schuhwerk für Weltraumfahrer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kürzlich war in einer Werkhalle der Westinghouse Electric Corporation in Pittsburgh ein Mann zu sehen, der an der Decke, spazierenging. Sein Trick: Er hatte magnetische Schuhe an, die ihn an der Stahldecke festhielten.

Diese Demonstration sollte mehr als nur ein spaßiges Kunststück zeigen. Westinghouses Direktor Dr. Georg Wiener führte zum erstenmal die Brauchbarkeit einer neuen Erfindung vor: Permanent-Magneten, deren Kraft sich an- und abschalten läßt.

Brauchbar werden solche magnetischen Sohlen einmal für Astronauten sein, die während des Fluges aussteigen müssen, um Außenbord-Reparaturen vorzunehmen. Wer aber mit Magnetschuhen auf einer stählernen Unterlage wandeln will, muß seine Füße heben können, und das ist nur möglich, wenn sich der Magnetismus der Schuhe unterbrechen läßt. Dieser Forderung würden Elektromagneten genügen, aber sie sind, wenn sie kräftig genug sein sollen, sehr schwer und klobig; außerdem braucht man zu ihrem Betrieb eine Menge elektrischer Energie.

Zwar hat die Industrie in den letzten Jahren Permanent-Magneten aus Metall-Legierungen und keramischem Material entwickelt, die bei nur geringen Abmessungen und geringem Gewicht ein sehr starkes Kraftfeld besitzen. Sie brauchen keinen Strom, aber sie sind, wie ihr Name sagt, permanent magnetisch, das heißt, man kann ihre Kraft nicht steuern.

Diesen Nachteil hat jetzt der Ingenieur Ray J. Radus mit einer spitzfindigen Konstruktion beseitigen können. Er entwickelte einen Pernanent-Magneten, dessen Magnetismus sich nach Belieben ein- und ausschalten läßt.

In seiner Mitteilung an die Presse beschreibt Dr. Wiener die Erfindung so: „Eine quadratische, etwa drei mal drei Zentimeter große und knapp einen Zentimeter dicke Platte aus keramischem Magnet-Material ist an beiden Flächen mit einer dünnen Schicht aus weichem Stahl belegt. Diese Stahlplatten wirken wie ein Trichter auf die magnetischen Kraftlinien. Sie pressen die Feldlinien an einem der beiden Pole zusammen. Dadurch entsteht dort eine besonders große Kraft – rund 30 Pfund – während der Magnetismus an dem gegenüberliegenden Pol nur sehr schwach ist. Um das ,Sandwich‘ sind einige Drahtwindungen gewickelt, und wenn man durch diese einen kurzen schwachen Stromstoß schickt, ,kippt‘ der Magnetismus. Der Trichter wird gewissermaßen umgedreht, der vorher starke Pol ist. jetzt nur noch sehr schwach. Ein Stromstoß in der entgegengesetzten Richtung stellt dann den alten Zustand wieder her.“

Aus solchen Radus-Magneten sind die Sohlen des – Deckenwandlers zusammengesetzt. Mit einem Knipser kann er wechselseitig am linken oder rechten Fuß den Magnetismus unterbrechen. Als Stromquelle genügen ein paar Taschenlampenbatterien