Robert Neumann: Auf den Spuren Woifgang Harichs W. Kinnigkeit: Strauh THEMEN DER ZEIT (S. 8) Francois Bondy: Gespräch mit Karl jaspers FEUILLETON (S. 9—12) Johannes Jacobi: Rolf Hochhuth, Dieter Wellershoff — zwei junge deutsche Dramatiker LITERATUR (S. 13—14) Werner ROSS: Verleger treiben Italien Archäologie WELT IM WANDEL (S. 15) Colin Cherry; Am Steuer sitzt der Hafj Kehraus ohne Uwe Netfelbeck: Dieses Jahr in Oberhausen Maria Dolores Schulte: Die Last, die jeder trägt Willi Bongard: Kampf der Wagen und Gesänge LESERBRIEFE (S. 25) SPORT (S. 26) Adolf Metzner: Die jungen Marschierer des John F. Kennedy REISE (S. 27—29) Ortwin Fink: Zu Schiff in die Sonne um Mitternacht MODERNES LEBEN (S. 30—32) Ernst May: Autos sind am Stadtrand abzugeben

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.