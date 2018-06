Die von Johannes Jacobi in seiner Besprechung (Die ZEIT Nr. 9/63) zitierte Anweisung an den „Schauspieler, der Pacelli gibt“ erinnerte mich an das Erlebnis, das mich in Rom in der Begegnung mit dem Papst am meisten erschütterte: Es war der Verzicht auf alles Persönliche um der Institution willen.