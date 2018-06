natürlich habe ich nicht nur Freunde, die ich zusammensetzen muß, ich habe auch solche – und sogar im kulturellen Leben tätige – die, so wie sie sind, heil sind, und was da an solider Bildung, an fundiertem Wissen, an moralischer Kraft (vor allem aus dem untadeligen Privatleben geschöpft) auf mich einströmt, was da an heiterer Herzlichkeit, an fast olympischer Gelassenheit auf mich zukommt: es droht gar manchmal, mich zu überwältigen, und Du wärest auf einem völlig falschen Wege, wenn Du nun sofort wieder unterstellen würdest, solcherlei wäre doch wohl beim Fernsehen etwa nicht zu finden.