Von Zweistein

Es klingelte. Die Hausfrau öffnet. An der Tür steht ein Vertreter. „Ich kaufe“, sagt sie dem jungen Mann, „grundsätzlich nichts an der Wohnungstür, aber“, fügte sie hinzu, „ich werde Ihnen eine Chance geben.“ Ihre Bedingung:

Wenn er das Alter ihrer drei Töchter herausfinde (in vollen Jahren), so wolle sie sich die Sache überlegen. Das Produkt der Lebensalter ihrer drei Töchter betrage 36, während die Summe der Alter gleich ihrer Hausnummer sei. Der Hausierer sieht sich die Hausnummer an und rechnet. Er ist ein kluger Mann, dennoch muß er der Hausfrau nach einer Weile bekennen: „Ihre Angaben genügen noch nicht, um das Alter Ihrer Töchter zu bestimmen.“

Die Angaben reichten tatsächlich nicht, bekennt die Hausfrau lächelnd, deshalb wolle sie ihm noch verraten, daß ihre älteste Tochter Klavier spiele. Der Hausierer überlegte. Nach einer Weile sagt er, wie alt jede der drei Töchter ist – und wird seine Ware los. Wie alt sind die Töchter?

(Auflösung auf Seite 26)