... versuchte de Gaulle ... sich dem Volke zwischen den sich verschärfenden Gegensätzen von Rechts und Links als Retter der Einheit Frankreichs anzubieten. Wird aber, nachdem er zweimal gescheitert ist und er sich hoffnungslos mit Rechts und Links verfeindet hat, noch jemand auf ihn hören? Oder wird er auch in der Stunde der Not ein einsamer Rufer in einer Wüste nationaler Zerrissenheit bleiben?

Paul Bourdin