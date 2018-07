Am Genfer See wird man bald ohne Mühe Wasserski laufen können: Der mondäne Badestrand „Genève Plage“ soll in einiger Zeit den ersten „Wasserskilift“ der Welt erhalten. Es handelt sich dabei um drei elektrisch angetriebene Boote, die Wasserskiläufer auf einer 700 Meter langen Rundstrecke ins Schlepptau nehmen.