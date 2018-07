Gollenshausen am Nordwestufer des Chiemsees hat eine Jachtschule mit Segelkursen bis zum 30. September. Ein 12tägiger Lehrgang kostet inklusive Unterbringung zwischen 315 und 350 Mark, ohne 200 Mark. Ein 18tägiger Kurs, der am 12. August beginnt, kostet 400 Mark.

Immenstaad am Bodensee bietet eine Segelschule mit fünftägigen Kursen bis zum 6. Oktober. Preis: 80 Mark.

Diessen am Ammersee hat eine Segelschule, deren Kurse sieben Tage dauern. Preis, in dem Unterbringung in Privathäusern und volle Verpflegung eingeschlossen sind: 115 Mark (bis zum 13. Oktober).

Pörtschach am Wörthersee mit beliebig langen Kursen und der Möglichkeit, den Segelschein A und B für Jollen und Jachten zu machen. Der Preis für sieben Tage mit Unterbringung und Frühstück zwischen 182 und 201 Mark.

Ähnliche Lehrgänge finden unter anderem in Velden und Reifnitz am Wörthersee statt.