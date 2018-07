Die Ufa-Wochenschau macht aus Kennedy mehr. Dieser schlägt in den Rheinhauptstädten einige Male wirkungsvoll auf den Tisch, jene sammelt alle Schläge und schneidet sie so dicht hintereinander, daß daraus ein schwerer Schlag wird und der Schlagende so – hol’s der Geyer – an einen Schuhauszieher erinnert. Kennedy besteigt eine Tribüne vor dem Brandenburger Tor und schaut hinüber, die Ufa schaut auf ihn, mehr aber noch auf die Bäume des Tiergartens, die das Teleobjektiv groß und massig in den Blick holt. In ihren Wipfeln ist Sturm. Das meteorologische Faktum bekommt durch die Vergrößerung Symbolkraft, der Aufruhr der Bäume weist über sich hinaus. Weg ist die C-Dur-Musik vom Rhein, Moll jagt empor und stöhnt und droht, als wolle es vorbereiten auf die unheilvolle Entladung von etwas. In Pistolenfilmen fällt nach zwei Minuten solcher Musik der Schuß.

Der Zuschauer also denkt, die Ufa schwenkt – jäh auf das Brandenburger Tor. Das mauert. Nerven zum Zerreißen gespannt. Der Zuschauer, durch Moll bestärkt, ist mit den drohenden Berliner Bäumen in eine Linie getreten. Noch kein Schuß? Die Bäume sind Berliner, der Zuschauer ist Berliner. Da nun aber selbst Kern nedy erklärtermaßen „ain Bilihna“ ist, haben die Berliner nicht das Recht, die Verpflichtung geradezu, Millionen Kennedys zu sein und auf den Tisch zu schlagen? Mit einer Millionenfaust, wie sie sich dieser in Hanau zeigen läßt bei der Parade der amerikanischen Truppen?

Macht die Ufa wahre Kräfte und Tendenzen offenbar, oder wünscht sie sie nur herbei? Nach ihr haben wir die totale Unruhe, die totale Absicht und die totalen Mittel.

Wenn das Teleobjektiv wahr sieht und die Mollfanfare wahrsagt, dann wollen wir packen.

W. v. Wangenheim