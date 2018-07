Besser als erwartet hat die Bayerische Motorenwerke AG, München, die Durststrecke des Jahres 1962 überwunden. Statt des vorhergesagten ausgeglichenen Abschlusses konnten 2,5 Mill. DM freie Rücklagen gebildet werden, obwohl die Anwerbung und Einarbeitung von 2400 neuen Arbeitskräften sowie der Werkausbau, der im Berichtsjahr mehr als 70 Mill. DM erforderte, und der Anlauf des Mittelklassewagens beträchtliche Aufwendungen verursachten. Das ursprüngliche Umsatzziel wurde mit einer Steigerung um 17,5 % auf 294 Mill. DM beträchtlich übertroffen. Für das laufende Jahr stellt die Verwaltung eine „nicht unerhebliche Verbesserung“ des Jahresergebnisses in Aussicht. Nachdem bereits im ersten Halbjahr der Umsatz gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 50 % auf fast 200 Mill. DM gewachsen war, erscheint der für 1963 geplante Jahresumsatz von mehr als 400 Mill. DM infolge der fortgesetzten Investitionen, der weiteren Aufstockung der Belegschaft und nicht zuletzt durch den vorliegenden Auftragsbestand heute schon als gesichert. Zwar enthält sich der Vorstand noch jeglicher Dividendenprognosen, aber viele Anzeichen deuten darauf hin, daß auch für die BMW-Aktionäre die mageren Jahre bald der Vergangenheit angehören werden.

Im Berichtsjahr behielt der Kleinwagen, von dem 46 400 (39 500) Stück verkauft worden sind, noch seine dominierende Stellung in der Produktion. Der Bau von Großwagen und von Motorrädern wurde zu seinen Gunsten etwas reduziert. Die Isetta-Fertigung ist inzwischen ausgelaufen. Insgesamt wurden 1962 in Westdeutschland rund 30 000 (i. V. 28 000) BMW-Fahrzeuge neu zugelassen. Im laufenden Jahr wird der Mittelklassewagen, dessen Fertigung im Herbst 1962 anlief, in den Vordergrund rücken. Die Produktionsplanung sieht annähernd 30 000 Mittelwagen und 28 000 bis 30 0000 Kleinwagen vor. Das bedeutet, daß die Kleinwagenfertigung zugunsten der ertragsreicheren Produktion des Mittelwagens reduziert wird und zwar auch deshalb, um die Lieferfristen für den BMW 1500 abzukürzen. Zur Zeit verlassen täglich 300 Fahrzeuge das Band, davon sollen ab Juli 175 Einheiten auf den Mittelwagen entfallen.

Das Investitionsprogramm von fast 100 Mill. DM soll bis 1964 beendet sein. Die Finanzierung ist durch die vorgenommene Kapitalerhöhung auf 60 Mill. DM, die erwirtschafteten Abschreibungen (im Berichtsjahr 133 nach 10,4 Mill. DM) und durch Kredite gesichert. Der Anteil der kurzfristigen Schulden hat mit 72 (44) Mill. DM nunmehr ein Drittel der Bilanzsumme erreicht. Die Verwaltung will sich um eine langfristige Konsolidierung bemühen, Im übrigen ist nach Abschluß des Investitionsprogramms an eine Konsolidierungspause gedacht. Falls eine weitere Aufstockung der Belegschaft, die derzeit fast 10 000 Mitarbeiter umfaßt, gelingt, kann mit der dann erreichten Kapazität ein Umsatz von 550 bis 600 Mill. DM erreicht werden.

Gut entwickelt hat sich die BMW Triebwerkbau GmbH (je zur Hälfte bei BMW und MAN) mit einem Umsatz von 155 Mill. DM. Bisher finden aus dieser Beteiligung allerdings noch keine Erträge. Über die Veräußerung eines Beteiligungsprozentes an die MAN wurde bisher noch keine Einigung erzielt.

