Im Anschluß an einen Aufenthalt in Deutschland berichtete Martine Fell in der Wochenzeitung „L’Express“ über die Eindrücke, die eine Gruppe junger Deutscher im vorigen Jahr bei einem Schüleraustausch in Frankreich gesammelt hat. Frankreich, das Land der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, hat auf diese Deutschen militärischer und nationalistischer gewirkt als die Bundesrepublik. „Wir Deutschen denken europäisch, aber die Franzosen sind in erster Linie Franzosen. Die jungen Franzosen sind disziplinierter als ihre Altersgenossen in Deutschland“, war das allgemeine Urteil.

Dies wird für die jungen Deutschen, die in diesem Sommer ihre Ferien bei einer französischen Familie oder in einer französischen Schulgemeinschaft verbringen, sicher eine Überraschung sein. Das freiheitliche Frankreich ist manchmal ziemlich streng und entspricht nicht immer den Vorstellungen, die man sich davon macht. Darum ist es gut, sich über einige Unterschiede klar zu werden.

* Der Lehrstoff in den französischen Schulen ist umfangreicher und wird intensiver durchgearbeitet. Französische Kinder haben es schwerer. Die Abschlußprüfungen werden oft schon von siebzehnjährigen Schülern abgelegt.

* Zwischen Lehrkräften und Schülern wird mehr auf Abstand gehalten; der Umgangston ist sehr kühl und äußerst höflich.

* Zwar kann man in den Pausen Gedanken und Beobachtungen austauschen, doch gibt es sehr wenige höhere Schulen, die eine eigene Zeitung herausgeben.

* Wo es Schülerzeitungen gibt, ist keine Rede davon, etwa politische Meinungen darin zu äußern. Dieses Gebiet ist absolut unantastbar. In Familien wird selten über Politik gesprochen. Daher darf man sich nicht wundern, wenn: man plötzlich auf einige Zurückhaltung stößt, sobald man das Gespräch auf dieses Thema bringt. Das Familienleben weist im allgemeinen keine großen Unterschiede auf. Immerhin können die Jugendlichen von 17 oder 18 Jahren nicht nach Lust und Laune über ihre Zeit verfügen. Oft genug müssen sie die Erlaubnis von Vater oder Mutter – wenn nicht sogar von beiden – einholen, wenn sie ausgehen wollen.

* Die Mutter kümmert sich sehr um ihre Kinder und geht nicht zu Bett, ehe alles zu Hause ist.