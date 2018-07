Die Aktien-Gesellschaft „Weser“ in Bremen konnte im Geschäftsjahr 1962 zwar ihre Umsatzerlöse um 7,2 % auf 240,5 Mill. DM steigern, aber diese Zunahme verweist die Sorgen des Unternehmens wie überhaupt der gesamten deutschen Werftindustrie keinesfalls in das Reich der Fabel. Schließlich entfällt vom Umsatz ein Gutteil auf Fertigungsleistungen aus dem Vorjahr. Das Ablieferungsvolumen an Neubautonnage erhöhte sich um rund 43 500 BRT auf 236 500 BRT. Der Neubau-Anteil am Umsatz läßt sich mit etwa 75 % veranschlagen. Bemerkenswert ist dabei, daß von den Gesamtablieferungen, an der Brutto-Tonnage gemessen, etwas weniger als die Hälfte auf den Export entfällt gegenüber zwei Drittel im Jahr vorher.

Hier schlägt sich die seit Jahren schlechte Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Schiffbaus ebenso nieder wie auch in der Bilanz. Aussagekräftig sind in dieser Hinsicht die nochmals um 26,9 Mill. DM gestiegenen Forderungen auf Grund von Lieferungen und Leistungen. Diese neuerliche Zunahme unterstreicht nämlich, in wie starkem Maße das Unternehmen in die Rolle eines Finanziers gedrängt worden ist – wie übrigens wohl auch die übrigen deutschen Werften –, um überhaupt noch Aufträge hereinzubekommen. Kennzeichnend für das ungesunde Klima im Schiffbau sind auch die um 31,2 auf 57,1 Mill. DM zurückgefallenen Anzahlungen, zumal diese Rückläufgkeit durch wettbewerbsbedingte Zugeständnis bedingt ist, insbesondere durch Gewährung von mittel- und langfristigen Kaufpreisstundungen. Daneben spiegelt diese Bilanzposition auch die rückläufige Entwicklung des Auftragsbestandes wider.

Angesichts dieses sich nun seit Jahren abzeicinenden Trends bemüht sich die AG „Weser“, die Umsätze auf außerschiffbaulichen Gebieten zu steigern, und zwar vor allem im Industriebau, im Maschinen- und Apparatebau sowie in der mechanischen Blech- und Holzverarbeitung. Großes Gewicht legt das Unternehmen auf eine Intensivierung des Schiffsreparaturgeschäfts. Zu diesem Zweck wurde die Adler-Werft in Bremen gepachtet. Daneben plant man die Ausweitung der Dock-Kapazität im Zweigwerk Seebeck in Bremerhaven. Die neuerlich in Bremen diskutierte Dockgemeinschaft zwischen der Werft und den Technischen Betrieb des Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven mit seinen zwei Trockendocks, könnte der AG „Weser“ zwar etwas weiterhelfen, freilich ist ein solches Zusammenwirken für die Bremer Werft auch nicht überzubewerten. Zum Tragen würde diese Zusammenarbeit für die AG „Weser“ im wesentlichen wohl nur bei Neubauten kommen, und zwar lediglich dann, wenn es sich um Großtonnage handelt.

Im Neubaugeschäft ist die Werft, die im Berichtsjahr ihre Durchschnittsbelegschaft um etwa 10 % auf 7995 Arbeiter und Angestellte reduzierte, noch bis in das Jahr 1964 hinein beschäftigt. Dazu ist jedoch zu sagen, daß schon seit 1958 im Rahmen einer eingeschränkten Kapazität gearbeitet wird.

Aus dem Gewinn von 1,1 (1,5) Mill. DM wird auf die Stammaktien eine Dividende von 6 (8) % und auf die Vorzugsaktien eine Dividende von 7 (9) % ausgeschüttet. Die Frima Fried. Krupp, Essen, verfügt über rund 82 % des Kapitals, die Norddeutsche Kreditbank in Bremen über 12 %.

Sml.