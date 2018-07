Inhalt Seite 1 — Kein Grund zur Klage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Glanzstoff-Aktionäre brauchen um hohe Dividende nicht zu bangen

In der diesjährigen Bilanzsaison gab es oftmals verhaltene bis pessimistische Kommentare, wenn die Vorstände der großen Unternehmen über das Geschäftsjahr 1962/63 berichteten. Nicht so bei den Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, deren Vorstandsvorsitzender Dr. Ernst Hellmuth Vits sich in der Pressekonferenz zum Jahresabschluß 1962 aus gutem Grund sehr zufrieden über die Entwicklung des Unternehmens äußerte. Glanzstoff hat im vergangenen Geschäftsjahr nicht nur seinen Absatz erfolgreich ausweiten können, vor allem aber hat hier auch der Gewinn mit der Umsatzentwicklung Schritt gehalten, und das konnten in diesem Jahre nur wenige Unternehmen von sich berichten.

Bonus als Taktik

Das Ergebnis des Jahres 1962 ist gegenüber dem Vorjahr eindeutig verbessert worden, gab der Firmenchef vor der Presse bekannt. An dieser günstigen Entwicklung nehmen auch die Glanzstoff-Aktionäre teil. Zwar bleibt die eigentliche Dividende mit 14 % auf die Stammaktien und 6 % auf die Vorzugsaktien unverändert, aber darüber hinaus wird ein Bonus von 2 % ausgeschüttet. Der Bonus wird offiziell mit „außerordentlichen und einmaligen Erträgen“ begründet; aber dazu erklärte der Chef des Hauses Glanzstoff in der Pressekonferenz unumwunden, daß eine Ausschüttung von 16 % auch ohne die erwähnten Sondererträge möglich gewesen wäre. Mit anderen Worten: Die Aufspaltung in Dividende plus Bonus ist reine Taktik.

„Man präjudiziert sich nicht gern“, sagte Dr. Vits dazu, wobei er gleichzeitig durchblicken ließ, daß für das laufende Jahr die Möglichkeit besteht, eine volle Dividende von 16 % auszuschütten. „Vielleicht nennen wir es dann nicht mehr Bonus ...“, hieß es dazu. Nun, im Augenblick ist es für die Aktionäre zweitrangig, wie die Gewinnausschüttung deklariert wird, 16 % sind immerhin mehr als eine schöne Geste.

Der Glanzstoff-Verwaltung fällt allerdings dieser Dividendenvorschlag auch nicht eben schwer. Neben dem zur Ausschüttung gelangenden Reingewinn von 18,7 Mill. DM wird offen eine Stärkung der Rücklagen um 10 Mill. DM ausgewiesen: Wie im Vorjahr werden wieder je 5 Mill. DM in die Freie- und in die Erneuerungsrücklage eingestellt. Darüber hinaus verblieb auch noch ein guter Spielraum für die – nicht konkret zu ermittelnde – innere Stärkung des Unternehmens. Der Hinweis des Vorstandsvorsitzenden, daß das steuerlich zulässige Abschreibungsvolumen zu gering bemessen sei und daher zwangsläufig überschritten werden müsse, deutet die Richtung an, wo Glanzstoff den nichtausgeschütteten Gewinn mitverwendet hat. Zu den ganz ansehnlich gestiegenen Ertragssteuern – auf 64,1 nach 58,7 Mill. DM – gab es in der Pressekonferenz keine näheren Angaben. Aber da der Ertragssteueraufwand in nahezu dem gleichen Umfang angewachsen ist wie der Umsatz der Gesellschaft, darf wohl mit Fug und Recht geschlossen werden, daß Aktionäre und Unternehmensleitung mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als zufrieden sein können.

