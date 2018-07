Nach § 27 des Einkommensteuergesetzes gehören Erträge aus Kindesvermögen zum Einkommen der Eltern, nach bürgerlichem Recht jedoch nicht. Diesem Widerspruch will der Bundesfinanzhof ein Ende bereiten; er hält eine solche Zusammenveranlagung für verfassungswidrig, weil sie nach seiner Ansicht sowohl Eltern wie Kinder benachteiligt.

Der Bundesfinanzminister will indessen von einer Einzelbesteuerung der unter 18 Jahre alten Kinder nichts wissen. Er fürchtet sich offensichtlich vor einer neuen Regelung, welche die Finanzverwaltung mit viel Arbeit belasten würde und außerdem vermögende Eltern veranlassen könnte, ihr Vermögen und damit die daraus fließenden Einkünfte unter ihre Kinder zu verteilen, um sich so die Vorteile der getrennten Besteuerung zu verschaffen. Zum zweiten würden nach Meinung des Bundesfinanzministeriums von einer derartigen Individualbesteuerung hauptsächlich hohe Kindeseinkünfte profitieren, während Familien mit nur geringen oder keinen Kindeseinkünften das Nachsehen hätten. Bisher seien nämlich die Familien durch höhere Sonderausgabenbeträge, Pauschbeträge für auswärts untergebrachte Kinder sowie Kinderfreibeträge begünstigt worden. Alle diese Familienhilfen müßten entfallen, wenn Kinder künftig selbständig zur Steuer herangezogen würden. Am besten sei es daher, alles beim alten zu belassen.

Diese Argumente konnten den Bundesfinanzhof jedoch nicht überzeugen. Nach seiner Meinung ist die Zusammenveranlagung nicht mit den Artikeln 3 und 6 des Grundgesetzes vereinbar. Die zur Zeit gegebenen steuerlichen Nachteile für Familien mit mehreren Kindern seien sogar noch schwerwiegender als die, die 1957 dazu führten, die Zusammenveranlagung von Ehegatten als verfassungswidrig zu erklären. Außerdem könnten Streitigkeiten darüber, wieviel der bei der Zusammenveranlagung erhobenen Steuern auf die Kindeseinkünfte entfielen, unter besonderen Umständen Ehen gefährden. Im übrigen würden Lohneinkünfte von Kindern schon jetzt selbständig und damit regelmäßig günstiger besteuert. Auch diese Sonderregelung sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.

Der Bundesfinanzhof hat deshalb verschiedene Entscheidungen über Rechtsbeschwerden nach Art. 100 Abs. 1 des Grundgesetzes ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Verfahren vorgelegt, damit dieses über die Rechtsgültigkeit des § 27 Einkommensteuergesetz entscheidet.

Wie sollen sich nun Eltern, deren Kinder eigene Einkünfte erzielen, bis zur verfassungsmäßigen Klärung dieser Frage verhalten? Die Finanzämter werden für 1962 Kinder weiterhin mit ihren Eltern zusammenveranlagen, denn solange das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden hat, ist § 27 Einkommensteuergesetz gültig. Empfehlenswert ist es unter Umständen, den künftigen Einkommensteuerbescheid nicht rechtskräftig werden zu lassen, damit nachträglich die Kindeseinkünfte aus der Zusammenveranlagung wieder ausscheiden können, wenn der § 27 des Einkommensteuergesetzes tatsächlich für nichtig erklärt werden sollte. Ein Rechtsmittelverfahren ist allerdings mit einem Kostenrisiko verbunden. Sollte nämlich das Verfassungsgericht die bisherige Regelung als rechtsgültig anerkennen, wären grundsätzliche Kosten verwirkt. J. W.