Von Ingrid Neumann

Die Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, Bochum, hat sich jahrelang ebenso erbittert wie erfolglos gegen die Etikettierung als „kranker Mann an der Ruhr“ gewehrt. Jetzt hat sich tatsächlich gezeigt, daß eine ganze Reihe anderer Hüttenwerke eher diesen Namen verdienten als der Bochumer Verein, der sich von langem Siechtum kräftig erholt hat. Das konnte das Unternehmen gerade im vergangenen Geschäftsjahr beweisen, da so gut wie alle eisenschaffenden Werke Federn lassen mußten. Zwar blieb auch die Entwicklung des Bochumer Unternehmens nicht von den allgemeinen Absatzschwierigkeiten der Stahlindustrie verschont, aber dennoch kann hier die Verwaltung mit vollem Recht betonen, daß 1962 „noch ein ganz gutes Jahr war“.

Umsatz- und Produktionsrückgang hielten sich in verhältnismäßig engen Grenzen, vor allem aber hat der Bochumer Verein hinsichtlich seiner Ertragsentwicklung im vergangenen Jahr ein, ganz bemerkenswertes Stehvermögen bewiesen. Kaum ein anderes Hüttenwerk im Revier hat im vergangenen Jahr so uneingeschränkt an seiner im Vorjahr praktizierten Gewinnverwendung festhalten können wie das Bochumer Unternehmen, das als Tochter des Krupp-Konzerns diesem inzwischen ganz sicher mehr Freude machen dürfte als manche andere von der Firma Fried. Krupp kontrollierte Gesellschaft. Der BV zahlt nicht nur seine unveränderte Dividende von 10 %, er ist auch wiederum in der Lage, annähernd den gleichen Betrag, wie er für die Dividendenzahlung erforderlich ist, – genau 9. Mill. DM – der freien Rücklage zuzuführen. Dieses günstige Ergebnis – besagt noch nicht einmal, daß der Bochumer Verein mehr Glück beim Absatz seiner Produktion hatte als andere Stahlerzeuger. Aber er hatte jedenfalls, was den internen Ausgleich der Kostensteigerungen und Erlöseinbußen anbelangt, mehr Erfolg als viele andere Werke.

Während die Gesamtleistung um rund 25 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr zurückging, betrugen die Einsparungen beim Materialaufwand genau das Doppelte dieses Betrages. Das ist eine beachtliche Leistung, die zwar leider wiederum geschmälert wird durch Personalkostensteigerungen von 22 Mill. DM; doch dieser offensichtliche Rationalisierungserfolg ist dennoch der warme Regen für die Ertragsrechnung des Berichtsjahres gewesen. Aus dem in der Pressekonferenz genannten Körperschaftsteueraufwand des vergangenen Jahres – der mit 24,2 (26,1) Mill. DM nur wenig unter dem des vorangegangenen Geschäftsjahres bleibt geht hervor, daß der einbehaltene Gewinn erheblich über den offen ausgewiesenen Betrag hinausgeht. Eine gewisse Polsterbildung steht dem Unternehmen indessen wohl an, da es sich in den zurückliegenden mageren Jahren auch nicht gescheut hat, seine Rücklagen für die Dividendenausschüttung heranzuziehen. Zum anderen aber – und das dürfte der eigentliche Grund für die von der Bochumer Verwaltung gewählte Form der Gewinnverwendung sein – hat der Bochumer Verein große Pläne, die nicht nur großer finanzieller Anstrengungen bedürfen, sondern die auch zunächst die Ertragslage – mindestens vorübergehend – beeinflussen werden.

In der Pressekonferenz erläuterte jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, Dr. Heinrich Deist, das große Investitionsprogramm des Bochumer Vereins, das zwar relativ spät geboren wurde, dafür aber um so umfangreicher ausfällt. Bis einschließlich 1966 sollen nicht weniger als 460 Mill. DM investiert werden, das ist weit mehr als das Unternehmen bisher im Laufe der letzten 10 Jahre insgesamt für Wiederauf- und -ausbau seiner Anlagen aufgewendet hat. Die Vorbedingung für die Abwicklung der geplanten Investitionen, die die Konstitution des ehemals „kranken Mannes“ nach Meinung der Verwaltung weiter verbessern werden, war die im Berichtsjahr durchgeführte Übernahme der früheren Capito & Klein AG; dieses Edelstahlwerk wird nunmehr als Betriebsabteilung des BV weitergeführt, und die Verbindung zeigt bereits die Richtung an, wohin die Reise der Bochumer AG geht. Die „kontinuierliche Erzeugung vom Roheisen bis zum Flachstahl“ soll den Anschluß an eine bessere Zukunft sichern. Mit anderen Worten: das Gegengewicht gegen den bisher beim BV überwiegenden und besonders anfälligen Halbzeugabsatz soll durch eine Ausweitung der Flachstahlerzeugung erheblich verstärkt werden. Eine Warmbreitbandstraße für Qualitätsstahl und der Ausbau der Kaltwalzseite bei Capito & Klein sind die Hauptprojekte dieses stolzen Programms, dessen finanzielle Bewältigung, wie in Bochum zu hören war, im Plan bereits gesichert ist. Eine Finanzierungshilfe von der Muttergesellschaft wird dabei nicht erwartet. Rund zwei Drittel der Summe soll aus eigener Kraft, der Rest durch Fremdfinanzierung aufgebracht werden, „Wir wissen, daß uns hohe Belastungen erwarten“, erklärte Dr. Deist in der Pressekonferenz. Zu dem eigenen Beitrag gehören Abschreibungen, die mit Sicherheit steigen werden; aber die Verwaltung glaubt dennoch auch in den nächsten Jahren die Dividende aufrechterhalten zu können.