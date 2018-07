Ein König hat einen Feind gefangen, von dem er weiß, daß er außerordentlich klug ist. In seiner Großmut will er ihm deshalb die Möglichkeit geben, sich die Freiheit wieder zu erwerben. Er führt ihn in einen Raum, der zwei von je einem Wärter bewachte Türen hat. „Dies ist deine Aufgabe“, erklärt ihm der König: „Eine dieser Türen führt in die Freiheit, die andere in den finstern Kerker; einer der Wächter lügt immer, der andere dagegen sagt stets die Wahrheit. Eine einzige Frage darfst du an einen der Wächter stellen; er darf dir nur mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ antworten. Gelingt es dir dadurch, die zur Freiheit führende Tür zu finden, bist du frei.“ Durch welche Frage konnte der Gefangene die Freiheit erlangen? (Auflösung auf Seite 30)