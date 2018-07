Im Herbst soll der 55jährige Generalleutnant Heinz Trettner, gegenwärtig Kommandierender General des I. Korps in Münster, Nachfolger von Generalinspekteur Foertsch werden. Im Frühjahr 1964 soll der zwei Jahre ältere Generalmajor Graf Kielmansegg, bisher Kommandeur der 10. Panzergrenadierdivision in Sigmaringen, den Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte Mitteleuropa, Speidel, ablösen. Generalmajor Graf Baudissin, zur Zeit Chef der Operationsabteilung im NATO-Oberkommando Mitteleuropa, wird demnächst die Leitung des NATO Defense College übernehmen.

Dieses Revirement, das eine begrüßenswerte Verjüngung der militärischen Führungsspitze bedeutet, löst dennoch keine rechte Genugtuung aus, denn Kielmansegg und Baudissin werden beide nun für die kommenden Jahre Positionen einnehmen, von denen sie keinen Einfluß auf die innere Entwicklung der Bundeswehr ausüben können. Und das ist bedauerlich, denn beide Generale sind Vorkämpfer für eine demokratische Armee, die nur einige der alten Traditionen übernehmen soll. Kielmannsegg ist zudem ein Mann des 20. Juli, und Baudissin war es, der den „Staatsbürger in Uniform“ als Modell für den neuen deutschen Soldaten herausgestellt hat.

Es ist bedauerlich – vielleicht sogar bedenklich? –, daß gerade General Baudissin nun auf einen zwar ehrenvollen, aber einflußlosen Posten versetzt wurde. Politische Freunde hatten dem neuen Verteidigungsminister, Kai-Uwe von Hassel, angeraten, Graf Baudissin in die Bundesrepublik zurückzuholen, um ganz deutlich zu machen, daß der Kampf um ein modernes inneres Gefüge der Bundeswehr fortgesetzt werden soll.

Hassel hat anders entschieden. Warum? Die Ansprache, die der Bundesverteidigungsminister kürzlich an den neu konstituierten Beirat für innere Führung hielt, läßt den Verdacht, er harmoniere nicht mit Baudissins Ideen, ungerechtfertigt erscheinen. Minister von Hassel bemüht sich offensichtlich, ein moderner Konservativer zu sein. Aber seine Entschlüsse auf personellem Gebiet deuten darauf hin, daß er dem Einfluß seiner Umgebung, die einen so strengen Kritiker wie Graf Baudissin ungern in der Ermekeilkaserne sehen möchte, nicht hat widerstehen können. A. D.