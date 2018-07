Was schon mit der Veröffentlichung des Karstadt-Abschlusses offenbar wurde, bestätigt sich erneut beim Studium des Geschäftsberichtes des Kaufhof AG, Köln: Die Kaufhaus-Werte erfreuen sich nicht ohne Grund der anhaltenden Gunst des Börsenpublikums. Die Erfolgskurve der großen Kaufhäuser steigt weiterhin an. Zwar ist auch in diesem Bereich eine leichte Abflachung in der Ertragsentwicklung zu verzeichnen. Aber das ist doch nur ein kleiner Schönheitsfehler; denn auch die Gewinne haben sich – absolut gesehen – nochmals verbessert. Die Kaufhof-Verwaltung ist zwar – wie in der Pressekonferenz über den vorgelegten Jahresabschluß 1962 zu hören war – nicht gerade begeistert darüber, daß „das Ergebnis ein wenig hinter der Umsatzentwicklung herhinkt“; aber diese Klage kann dennoch keinen Zweifel an der ganz ausgezeichneten Ertragslage des Kaufhof-Konzerns auch im abgelaufenen Geschäftsjahr zulassen.

Mit einer Umsatzzuwachsrate von von 10,5 % – der Einzelhandelsumsatz erhöhte sich auf 1,5 (1,3) Mrd. DM – liegen die Häuser des Kölner Konzerns wiederum beträchtlich über dem Durchschnitt des gesamten westdeutschen Einzelhandels. (Daß auch der Kaufhof mit dem Baustoppgesetz auf Kriegsfuß steht, leuchtet ohne weiteres ein; denn, wie in Köln gesagt wurde, beschränkte sich die Umsatzsteigerung der Häuser, deren Verkaufsfläche nicht verändert wurde, auf 6,42 %.)

Die einzelnen Sparten des Kaufhof-Sortimentes waren im Berichtsjahre mit folgenden Quoten am Umsatz des Konzerns beteiligt: Auf Textilien entfielen 52,40 (53,71) % auf Möbel und Hausrat 12,99 (13,68) % auf verschiedenen Bedarf 14,47 (13,18) % auf Lebensmittel 16,25 (15,69) % und auf die Erfrischungsräume 3,89 (3,74) %.

Erstmals nannte die Verwaltung den Umsatz ihrer größten Tochter, der Kaufhalle GmbH: Er lag mit einer Zuwachsrate von 10 % im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 490 Mill. DM. Insgesamt stieg das Umsatzvolumen der Kaufhof-Töchter auf 604,3 (550,6) Mill. DM. Mit Befriedigung stellt die Verwaltung in Köln fest, daß es ihr gelungen sei, die Preiserhöhungstendenzen, über die im vergangenen Jahr lebhaft geklagt worden war, weitgehend aufzufangen. Der firmeneigene Preisindex habe sich gegenüber 1961 nur um 1,5 % erhöht. Das sei, so wurde betont, das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit mit den deutschen Lieferanten, aber auch steigender Einfuhren gewesen. Allein um 49 % hat der Kaufhof im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Importe aus den EWG-Ländern, allen voran Italien, erhöht. Die Zahl der Kaufhof-Häuser ist im Berichtsjahr auf 43, die Verkaufsfläche von 255 000 auf 271 000 qm gestiegen.

Die unveränderte Dividende von 18 % auf das Grundkapital von 150 Mill. DM besagt nicht, daß sich das Ergebnis nicht verbessert hätte. Der in der Kaufhausbranche übereinstimmend vorgenommene Dividendenstopp dürfte eher als Demonstration zu werten sein denn als Maßstab für die Ertragskraft. Wie schon kürzlich der Karstadt-Vorstand, so wies jetzt auch die Kaufhof-Verwaltung auf die kräftig angestiegenen Personalkosten hin, deren Zunahme um 11,5 % – bei einer Erweiterung des Belegschaftsstandes um 4,11 % – die Umsatzzuwachsrate übersteigt. Der Umsatz je Beschäftigten betrug im vergangenen Jahre 59 880 DM, je Verkaufskraft wurden 103 800 DM umgesetzt.

Der auf die Dividende zugeschnittene Reingewinn von 27 Mill. ist nicht alles, sogar nur der kleinere Teil dessen, was der Kaufhof im abgelaufenen Jahr tatsächlich verdient hat. Offen ausgewiesen wird eine auf 15 (12,9) Mill. DM erhöhte Dotierung der Freien Rücklagen, die damit auf 95 Mill. DM angewachsen ist. Von den Ertragssteuern in Höhe von 74,07 Mill. DM –, die nach Angaben in der Pressekonferenz mit dem Vorjahresausweis von 70,45 Mill. DM annähernd vergleichbar sind –, entfallen, wie es heißt, etwa zwei Drittel auf die Körperschaftsteuer. Daraus läßt sich begründet schließen, daß auch die Bildung stiller Reserven im vergangenen Jahr durchaus nicht zu kurz gekommen ist. Die betont vorsichtige Bewertungspolitik der Verwaltung bietet dafür reichlich Gelegenheit. Sonderabschreibungen wurden mit 9 nach 4,6 Mill. DM im Vorjahr genannt; das gesamte Abschreibungsvolumen ist auf 46,2 (39) Mill. DM gestiegen.

Zu einer Prognose über das laufende Jahr fand sich die Kaufhof-Verwaltung in der Pressekonferenz nicht bereit. Bis einschließlich Mai hat die Umsatzzuwachsrate der Kaufhofhäuser bei 6 % gelegen. J. N.