Von Hans Wenke

In seiner Rede zum 13. Hochschulverbandstag über das Thema „Der Akademiker und die Hochschule“ wies Professor Dr. Hans Wenke auch auf die Gefahren hin, die eine offenbar von niemandem beabsichtigte und dennoch immer wieder geförderte Verlängerung des Studiums mit sich bringt: von der wirklichkeitsfremden Illusion bis zur weiteren Überfüllung der Hochschulen. Wir haben Professor Wenke gebeten, wie in der Frage der Zulassung neuer Disziplinen (ZEIT Nr. 26/63) auch hinsichtlich dieser Verlängerungstendenzen uns darzustellen, worum es hier geht.

Wer die Frage stellt „Sollte das Studium verlängert werden?“ gerät auf der Suche nach einer klaren Antwort in einen Irrgarten: Von den meisten, die zu einer Äußerung aufgefordert werden, hört er, daß das keineswegs geschehen solle, weil viele Gründe dafür sprechen, die Zeit des Studiums und der akademischen Berufsausbildung zu verkürzen. Er vernimmt daneben aber auch Forderungen, noch bestehende kurzfristige Studiengänge von sechs oder sieben Semestern zu verlängern. Sieht er sich schließlich die wirklichen Verhältnisse an, so wird jede Frage überflüssig. Er muß erkennen, daß die Zeiträume völlig unberührt von jenen Beschwörungen, aber auch ohne den Antrieb besonderer Forderungen stetig wachsen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, will niemand diesen Vorgang gutheißen oder gar verantworten. Aber gerade deshalb wird diese Entwicklung zur ungreifbaren, schleichenden Gefahr.

Da Warnungen offenbar nichts ausrichten, wird der Ruf nach drastischen Gegenmaßnahmen laut. So haben vor wenigen Wochen die Ministerpräsidenten der Länder diese Frage in ihre Beratungen über die Neugründung von Hochschulen einbezogen und die Kultusminister zur praktischen Abhilfe aufgefordert. Zur gleichen Zeit fand eine Denkschrift des Bundestagsabgeordneten Dr. Dichgans ernste Beachtung, in der einfach und klar und – nach meiner persönlichen Kenntnis der Tatbestände – völlig zutreffend vorgerechnet wird, daß heute in sehr vielen Fällen der Akademiker erst mit dem dreißigsten Lebensjahr in den vollgültigen Beruf eintritt, nachdem er seit dem zwanzigsten Lebensjahr, dem Durchschnittsalter des Abiturienten, den Wehrdienst und alle Phasen des Studiums und der akademischen Berufsausbildung mit den dazugehörenden Prüfungen durchlaufen hat.

Der Verfasser nennt diese Situation, ich glaube, mit vollem Recht, unerträglich; und er fordert, Studium und Ausbildung so einzurichten, daß der junge Akademiker mit fünfundzwanzig, höchstens sechsundzwanzig Jahren in den Beruf eintreten kann.

Die praktische Lösung sieht er darin, daß die notwendige Weiterbildung hinter das Schlußexamen zu legen und vom Arbeitgeber voll zu finanzieren sei.

Das ist ein Vorschlag, der viele sozialpolitische und auch arbeitsrechtliche Probleme in sich schließt, die auf ihre Chancen und Nebenwirkungen genau durchdacht werden müssen. Wenn diese Forderung radikal erscheint, sollte man sie doch nicht als utopisch abtun, sondern als Ausdruck einer ernsten Sorge würdigen.