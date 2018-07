BAD HERSFELD (Festspiele):

„Iphigenie auf Tauris“ von Goethe

Die Eröffnungspremiere war von Leopold Lindtberg inszeniert worden. Goethes Drama von der verwandelnden Kraft der Wahrheit paßte in die Stiftsruine, aber die Dramaturgie des Akte-Stücks wurde nicht mit dem monumentalen Raum verschmolzen. Lindtbergs Bestreben, den Text unterspielen zu lassen, war hier „fehl am Ort“. Aus guten Schauspielern entstand kein Ensemble. Benno Sterzenbach (Thoas), Wolfgang Stendar (Pylades) und Werner Pledath (Arkas) gelangten nicht über den Vortrag ihres Textes hinaus. Rolf Henniger blieb weit hinter seinem Orest zurück, den er 1956 unter Sellners Regie bei den Ruhrfestspielen dargestellt hatte. Nur seine Partnerin von damals, Maria Wimmer, ließ sich als Iphigenie von der unausgereiften Freilichtinszenierung nicht anfechten. Maria Wimmers Alleingang führte in das Reich großer Kunst.

„Becket oder die Ehre Gottes“ von Jean Anouilh

Dem Frankfurter Generalintendanten Harry Buckwitz blieben in Bad Hersfeld der Erfolg und der Regen treu. Wie für „Maria Stuart“ im vorigen Sommer machte Buckwitz wiederum die starren Steinmauern geschmeidig. Sein Szenenarrangement, bildhaft geformt von Heinz Ludwig, ließ das Stationen-Stück pausen- und nahtlos in zweidreiviertel Stunden ablaufen. Und der Regen nieselte den kurz erscheinenden Abend lang. Doch keiner ging. Buckwitz stützte sich in den Hauptrollen auf Protagonisten seiner Frankfurter Inszenierung. Das psychologische Rollenstück, das der Autor in einer Kathedrale gespielt sehen wollte, behauptete sich im entlarvenden Freiluftraum, weil Hans Korte den König und Klausjürgen Wussow den Becket in ihrer menschlichen Bedingtheit klar, rein und ohne aufgesetzte Töne verkörperten. Durch persönliche Strahlkraft hoben sich zwei weitere Einzelleistungen hervor: Hansgeorg Laubenthal als König von Frankreich und die französische Schauspielerin Martine Sarcey. Sie sang das Chanson der Gwendoline in ihrer Muttersprache. Unter den Hersfelder Festspiel-Aufführungen ragt diese Buckwitz-Inszenierung abermals hervor, weil sie, szenisch erfindungsreich, die Darstellung aus den Gegebenheiten des Spielortes entwickelte. Zum anderen, weil auch die Nebenrollen und Chargen stark genug besetzt waren, so daß kein ernüchterndes Niveaugefälle zu den Rändern der Aufführung hin entstand. Buckwitz scheute sich nicht vor kräftigen Effekten bei der Charakterisierung der vier englischen Mörder(-Barone). Ein verblüffendes Opernspektakel war der choreographisch souverän angelegte Einzug des Königs in die eroberte Stadt. Der dramaturgischen Straffung wurde unter anderem die Papst-Szene geopfert. Das redselige Stück hatte jedoch durch die Striche der Regie an Eindruckskraft gewonnen.

RECKLINGHAUSEN (Ruhrfestspiele):