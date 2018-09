Falls die Kurve, welche für Statistiker den Verkauf von Fernsehgeräten markiert, jetzt nicht einen Sprung nach oben macht, kann es nur daran liegen, daß für einige die Ferien bereits begonnen haben, für viele andere alle Finanzreserven zugunsten des bevorstehenden Urlaubs gesperrt sind.

Denn das Fernsehprogramm der letzten Tage war so vollkommen, wie irgend etwas in dieser unvollkommenen Welt nur sein kann.

Das Verdienst der unmittelbar beteiligten Reporter, Kameraleute und Sendeleiter soll nicht geschmälert werden durch die Feststellung, daß die eigentlich Verantwortlichen für diesen Erfolg weder bei den deutschen Rundfunkanstalten noch gar beim Zweiten Deutschen Fernsehen (das, im ganzen gesehen, denn doch noch nicht mithalten kann) zu suchen sind.

Die Zahl dieser „eigentlich Verantwortlichen“ läßt sich exakt angeben. Es sind dreiundzwanzig. Davon wohnen elf in Köln, elf in Dortmund und einer in Washington D. C.

Mit anderen Worten: Wenn auf die Deutschlandreise des amerikanischen Präsidenten sogleich das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft folgt, dann hat das Fernsehen gut strahlen.

Unleugbar ist das Primat der Politik und des Sports auf dem Bildschirm.

Fernsehspiele gehen selten über Film oder gefilmtes Theater hinaus, müssen also den Cineasten, wie diese Leute sich fatalerweise nennen, und den Theaterbesuchern als im besten Falle das Zweitbeste erscheinen.