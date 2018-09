Inhalt Seite 1 — Unbehagen auf dem FPD-Parteitag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Erich Mende stand da wie der Schweizer Volksheld Winkelried: die Arme weit geöffnet, als müßte er allein die drohenden Speere auffangen. Auf seiner Stirn glänzten die Schweißperlen, und mit donnerndem Pathos hob sich seine Stimme: „Ich glaube an meine Partei!“ rief er. „Sonst hätte ich nicht die Kraft, ihr sechzehn Stunden am Tage zu dienen.“ Abrupt trat er vom Rednerpult zurück, ging an seinen Platz und setzte sich. Beifall prasselte. Aber manche Delegierten blieben still, peinlich berührt. Sie hatten offensichtlich nicht den Eindruck, daß er der Mann sei, seiner Partei eine Gasse in die Zukunft zu bahnen.

Der FDP-Vorsitzende hat den diesjährigen Bundesparteitag in München nicht so souverän gemeistert wie die letzten in Düsseldorf und Frankfurt. Zu oft wurde sichtbar, daß er sich persönlich gekränkt und ungerecht behandelt fühlt, besonders von der jungen Generation. Er reagierte gereizt, wo er besser Gelassenheit gezeigt hätte. Er stellte sich zur Schlacht, wo er es nicht nötig gehabt hätte, und erweckte so erst recht den Eindruck, als ob er „angeschlagen“ sei.

Dabei hatte der Parteitag hoffnungsvoll begonnen. In seinem Grundsatzreferat hatte Mende die Äußerungen des Unbehagens in den eigenen Reihen zunächst geschickt aufgefangen. Er war den Kritikern entgegengekommen, die der Partei vorwarfen, sie sei in der Praxis der Deutschlandpolitik bei weitem nicht so energisch wie in ihren Resolutionen, oder die bemängelten, die FDP bewege sich nur zögernd und nach rückwärts schielend auf dem Weg zur Volkspartei. Mende sprach mit bemühter Überzeugungskraft davon, daß der Verfassungsauftrag, in freier Selbstbestimmung die staatliche Einheit zu vollenden, für die FDP Verpflichtung sei. Er gab ohne Umschweife zu, daß von den Wählern der Partei nur sieben Prozent Arbeiter sind. Er fand allgemeine Zustimmung, als er forderte: „Eine Partei, die Volkspartei sein will, kann auf den breiten Zustrom der Arbeiter einfach nicht verzichten.“

Aber es stellte sich heraus, daß diese prinzipiellen Bekenntnisse einem beträchtlichen Teil der Delegierten nicht genügten. Bei vielen ist in den letzten Monaten die schmerzliche Erkenntnis gereift, daß die Beschäftigung der FDP mit den Problemen der westlichen Integration ihre Deutschlandpolitik mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt hat. Diese Erscheinung ist freilich nicht auf die FDP beschränkt. Und sie ist gewiß nicht nur Erich Mende anzukreiden. Entwicklungsminister Scheel zum Beispiel und eine ganze Reihe von Bundestagsabgeordneten unterscheiden sich in dieser Frage nicht – oder höchstens in Nuancen – von ihrem Parteivorsitzenden. Während Scheel aber die Kritik an seiner, wie viele glauben, allzu westlich-integrationistischen Haltung gelassen hinnahm, den Kopf lächelnd hin und her bewegte und immer wieder eine ironische Bemerkung machte, reagierte Erich Mende gereizt.

Er ist, zum Teil sicher ohne seine Schuld, zum Kristallisationspunkt des Unbehagens in seiner Partei geworden. Dabei ist es nicht ohne Ironie, daß er, dem der Ruf anhaftet, er sei für den „Umfall der FDP“ verantwortlich, diesmal durch treuliches Festhalten an früheren Äußerungen den Unwillen der Delegierten erregte. So, als er zu erkennen gab, er halte die Rückkehr eines geläuterten, vom „Saulus“ zum „Paulus“ gewordenen Franz Josef Strauß, in die Bundesregierung später einmal für möglich. Eine bibelfeste Delegierte antwortete darauf, daß Paulus vor und nach seiner Bekehrung entschiedene Grundsätze gehabt habe. Strauß die Gelegenheit zu geben, seine Läuterung zu beweisen, sei gefährlich. Und der Vorsitzende der Berliner FDP-Fraktion, Oxfort, meinte sarkastisch: „Wir sollten uns im Falle Strauß nicht von Kardinal Döpfner übertreffen lassen.“

Auch Mendes Bekenntnis zur „Volkspartei“ schien manchen Delegierten nicht entschieden genug. Er hatte gesagt, die Partei müsse sich besonders um die Facharbeiter kümmern, die heute in vielen Betrieben schon die Position von Ingenieuren hätten. Oxfort widersprach: „Wir sollten uns nicht allein um die wirtschaftlich Arrivierten kümmern, sonst kann der Verdacht aufkommen, jetzt, wo es fast keine Arbeiter mehr gibt, fangen wir an, uns für sie zu interessieren.“ Wenig Begeisterung löste es auch aus, als Mende vorschlug, den Herter-Plan von 1959 als Grundlage der Deutschlandpolitik zu nehmen, zu modernisieren und zu modifizieren. Einer der Delegierten murrte: „Das ist doch ein Ablenkungsmanöver! Wir selber müssen etwas tun.“