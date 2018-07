Inhalt Seite 1 — Wunderbare Fähigkeiten des Romans Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerda Zeltner

Es ist reizvoll zu verfolgen, wie die große Verschiedenheit in den Werken der Nouveaux Romanciers auch in deren theoretischen und kritischen Schriften bestehen bleibt. Alle Aufsätze Robbe-Grillets beispielsweise sind geradezu aggressiv-polemisch; es lockt ihn, seine Zeitgenossen aufs Korn zu nehmen, wobei er fast mehr als an der „Suche nach Wahrheit“ am Gefecht und Rechthaben seine sportliche Freude findet. So ist es ihm am Ende auch nicht sehr wichtig, daß sein Werk nie mit seinen Programmen übereinstimmen will.

Ganz anders Nathalie Sarraute. Sie ist bestürzt über den unvermeidlichen Charakter, den ihre Kunst stets annimmt. Daher versucht sie, dieses Unausweichliche zu definieren, in der Literaturgeschichte zu situieren und durch die Eigenentwicklung der Romanformen zu rechtfertigen, um sich selbst und anderen zu zeigen, weshalb sie genau so und nicht anders schreiben muß. Und das bleibt der heimlich leitende Gedanke auch in ihren Texten, die sich mit Kafka, Tolstoj oder Proust befassen.

Dem steht das rigoros sachliche, objektive Bemühen Butors gegenüber, aus dessen Essaysammlung Repertoire (Editions de Minuit, 1960) nun eine Auswahl von zehn Aufsätzen deutsch erschienen ist – Hier ein ganz anderer Ton; das Manifesthafte, Polemische liegt ihm fern; die Ichbezogenheit macht einem viel weiteren Horizont Platz. Butor, der viele Jahre lang an verschiedensten Ecken der Welt französische Literatur unterrichtete, ist vor allem ein Forscher und Lehrer; er will aufzeigen und erklären, das eigene Strukturgesetz ergründen auch von Werken, die seinem persönlichen Schaffen fernerstehen. Eine gewisse professorale Pedanterie ist ihm nicht abzusprechen: zum Beispiel, wenn ein Aufsatz auf achtzehn Seiten ausschließlich den Verwandtschaftsbeziehungen in Faulkners Erzählung „Der Bär“ nachspürt und ganz vergißt, daß, wer die Geschichte nicht kennt, in dem Knäuel der Bezüge ziemlich verloren herumtappen wird. Es muß allerdings gesagt werden, daß eine solche Pedanterie einer Leidenschaft des Autors entspringt; nichts regt ihn so sehr an wie die Mannigfaltigkeit der in einem jeden Werk verborgenen Bezüge. Er hat ganz besonders ein Ohr für alles Symphonische, und das Bild des Mobile (bei dem kein Glied sich bewegen kann, ohne alle anderen in die Schwingung mitzunehmen) hat ihn zeitlebens verfolgt. Schon die Struktur seines Erstlings, Passage de Milan, gehorcht genau diesem Prinzip; ein späteres Buch trägt geradezu die Überschrift Mobile. Sein letztes Werk, Reseau aérien, schickt zehn Flugzeuge nach genauem Plan um die Erde und notiert in ständigem Wechsel die darin geführten Dialoge. Und wenn dieser Text so offensichtlich mißlungen ist, so trägt gewiß die Faszination, welche alles Symphonische auf Butor ausübt, auch hier noch die Schuld. Denn es ist gefährlich, zu meinen, daß ein bewegtes, nie abbrechendes Zusammenspiel immer und überall reizvoll wirke, auch wenn die einzelnen Partikel an sich ton- und belanglos sind.

So zeigt auch ein Blick auf die Themen von „Repertoire 1“, daß er sich mit Vorliebe den Autoren zuwendet, in denen das Symphonische, Spannungsreiche besonders ausgeprägt ist: Balzac, Proust, Kierkegaard, Faulkner und natürlich Joyce. Diesen liebt Butor mehr als alle anderen, und er hat ihm zwei Studien gewidmet, die wohl die schönsten der Sammlung sind.

Wie Robbe-Grillet und Nathalie Sarraute aber hat er auch über Wesen und Aufgabe des Romans „an sich“ meditiert. Zunächst in einem schon 1955 in den Cahiers du Sud erschienenen Aufsatz „Der Roman als Suche“, der später ergänzt wurde durch die Worte, die er auf eher Tagung in dem alten Kloster von Royaumont zur Diskussion über Romanfragen beigetragen hat. In beiden Äußerungen strahlt etwas inerhört Gläubiges; Butor glaubt an die Möglichkeiten des Romans. An den Roman von morgen, an dem er selber mitarbeitet und an den er einen geradezu verwegenen Totalitätsanspruch stellt. Er sieht in ihm eine Gattung, die alle Literaturgebiete zu umfassen vermag, die episch und didaktisch zugleich ist und dazu noch die Fähigkeit hat, auch die poetischen Kräfte der menschlichen Seele zu integrieren.

Sehr verräterisch ist das Wort „didaktisch“. Mit ihm stoßen wir noch einmal auf den fundamentalen Unterschied, der Butor von den anderen Nouveaux Romanciers trennt. Sei es Beckett oder Claude Simon, Pinget oder Robbe-Grillet, sie alle bemühen sich mit äußerster asketischer Rigorosität um ein bloßes Konstatieren. Ihre Bücher sind möglichst reine Bestandsaufnahmen aus einer wirklichen oder imaginierten Welt. Die Frage nach Sinn oder Nicht-Sinn eines solchen Tuns verstößt gegen das Gesetz; Botschaft oder Belehrung wollen sie nicht enthalten. Nur Butor, der Moralist, kann da nicht mitmachen. Er muß eine soziale Tat vollbringen, die das Leben ändert – modifiziert –, indem sie es instruiert.