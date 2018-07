Lieber Freund,

der gründlichen Lektüre ausländischer Zeitungen verdanke ich zweierlei.

Erstens eine hübsche Bereicherung meines deutschen Wortschatzes (wie selten widerfährt einem solche Wohltat in deutschen Zeitungen!). Ein ausländischer Kolumnist prägte aus Nietzsches Herrenvolk und dem Firmennamen Liebherr den Ausdruck: Liebherrenvolk. Drückt dieses Wort nicht die ganze süße Bedrohlichkeit unseres Volkscharakters aus? Klingt es nicht fast so blumig wie Liebfrauenmilch und gleichzeitig so herb, wie ein Männerwort klingen soll? Mir scheint, wir sollten dieses Wort unseren Lexika einverleiben, es unseren Kindern zur Meditation anempfehlen, auf daß aus deutschem Wort ihnen die Erkenntnis deutschen Wesens entsprieße. Meine Zunge jedenfalls wird nicht müde, das Wort immer wieder zu formen, und mein Hirn nimmt es jedesmal wie eine frische Liebkosung auf. Hoffentlich wird sich nicht die Weinindustrie seiner bemächtigen und den Slogan prägen: Das Liebherrenvolk trinkt Liebfrauenmilch. Froh bin ich auch, nun meinem Rektor beweisen zu können, daß Wortschöpferisches einem auch aus ausländischen Zeitungen zufallen kann.

Zweitens verdanke ich der Lektüre ausländischer Zeitungen die Erkenntnis, wie schwer es doch ist, einem frommen Volk als Minister zu dienen. Einem englischen Minister wirft man jetzt vor, nicht so standhaft gewesen zu sein wie der Heilige Antonius in der Wüste. Und doch wurde dieser nur von Erscheinungen in Versuchung geführt, jener aber von eines so nackten wie nassen Mädchens leiblicher Gegenwart. Wer rechnet schon damit, daß einem beim Abendspaziergang im Park eines Freundes plötzlich ein junges und hübsches Mädchen unbekleidet und naß wie eine Nixe in die Arme läuft? Er widerstand nicht, beging dann den noch fürchterlicheren Fehler, auf die ersten Verdächtigungen hin nicht sofort öffentlich zu beichten, Buße zu tun und Reue zu zeigen. Tatsächlich zeigte er sich verstockt, mußte dann die Sünde und deren Verschweigen gestehen.

So stolperte ein Tory. Um nun den erbosten Mitbürgern Gelegenheit zu geben, ihre Empörung so recht zu verankern, gibt dieselbe Presse, die dem Minister seine Sünden vorwarf und letztlich nachwies, der, mit der er sündigte, Gelegenheit, dem verblüfften Volke Details mitzuteilen, die schmackhaft zu nennen ich mich weigere, denn wie kann einem Reinen Sündhaftes schmecken?

Nun erfährt also der kopfschüttelnde Fromme, welche neckischen Spiele hin und wieder in den Parks der Begüterten stattfinden, erfährt auch, wie der Geliebte der Sünderin sein Ehegemach zeigte, jene aber dort der Begierde düstere Glut so heftig zu spüren bekommt wie der Eifersucht Geißel, und wie sie dann „nachher“ die Eifersucht des Geliebten auflädt, indem sie mit dem Nächstbesten flirtet.

Nun weiß der empörte Zeitgenosse wenigstens, warum er empört ist. Jedermann kann auch die Frau des Gestrauchelten abgebildet sehen, und gewiß wird man bald seinen achtjährigen Sohn als Opfer väterlicher Tugendlosigkeit zeigen.