Auf dem Rentenmarkt kam der Umschwung beinahe über Nacht. Wer bisher noch gehofft hatte, das Jahr 1963 würde statt des zur Zeit angebotenen sechsprozentigen Typs einen fünfeinhalb- oder gar fünfprozentigen Zinsfuß am Kapitalmarkt bringen, sah sich getäuscht Schuld daran ist der Bund, der nach Placierung seiner 400-Mill.-DM-Anleihe bereits doppel: soviel Kapital dem Rentenmarkt entzogen hat wie im vergangenen Jahr. Und ein Ende seiner Kapitalwünsche ist angesichts der unausgeglichenen Etatlage nicht abzusehen.

Zur allgemeinen Überraschung ist nicht nur die Nachfrage der inländischen Anleger nach festverzinslichen Papieren geringer geworden, sondern auch die des Auslandes, das sich bislang sehr gern des hohen, in der Bundesrepublik gezahlten Zinses versicherte. Sicherlich spielen für den schleppend gewordenen Rentenabsatz auch psychologische Gründe eine Rolle. Über die genannter 400 Mill. DM hinaus hat der Bund nämlich noch eine Sondertranche seiner neuen Anleihe über 100 Mill. DM zu besonders günstigen Bedingungen den Sozialversicherungsträgern verkauft. Diese Zweigleisigkeit in den Konditionen und die Bevorzugung öffentlicher Körperschaften löste begreiflicherweise Verärgerung aus, von der man nur hoffen kann, daß sie groß genug sein wird, um auch noch in der nächsten Sitzung des Bundeskonsortiums ihren Niederschlag zu finden.

Für den Kapitalanleger kann als sicher gelten, daß sechsprozentige Papiere den Charakter der Mangelware verloren haben. Niemand braucht sich mehr vorsorglich mit diesen Papieren einzudecken. Von diesem Umstand erhofft sich die Börsenspekulation eine Neuorientierung der Anlagedispositionen, also eine Bevorzugung der Aktien. Ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber da nach vielfach vertretener Börsenmeinung die höchsten Kurse dieses Jahres erst im Herbst erreicht werden (so optimistisch ist man wieder geworden!), bergen spekulative Käufe zur Zeit nur ein geringes Risiko. Allerdings stellt sich der sogenannte Berufshandel auf eine längere Sommerflaute ein, dies um so mehr, als von den Unternehmen, die ja in ihrer Mehrheit bereits ihre Bilanzen veröffentlicht haben, kaum besondere Anregungen für die Börse kommen werden.

In den letzten Wochen hatte die Börse immer noch damit zu tun, die ungewöhnliche Mai-Hausse zu verdauen. Am Halbjahres-Ultimo lag das deutsche Aktienkursniveau um knapp 6 % höher als am Jahresschluß 1962. Vergleicht man mit dem Tiefststand von Ende Februar 1963, so ergibt sich sogar eine Steigerung von 15 %. Damit ist sicherlich ein Teil der sich inzwischen anbahnenden Verbesserung des wirtschaftlichen Klimas von der Börse vorweggenommen worden. Jetzt wird man erst Gewißheit darüber erlangen müssen, ob der Wiederaufschwung in manchen Teilen der Wirtchsaft nur saisonaler Art war oder schon den Beginn einer neuen Periode darstellt. Vieles spricht für das letztere. Besonders der Export scheint sich nach dem Schlag, den ihm die DM-Aufwertung versetzte, wieder zu erholen.

Die langfristigen Aussichten werden bei differenziert verlaufender Konjunktur ziemlich einheitlich als günstig bezeichnet. Deshalb wird davor gewarnt, sich durch die ständigen Schwankungen (bei geringen Umsätzen) irritieren zu lassen. Reine markttechnische Faktoren gewinnen von Zeit zu Zeit einen ungünstigen Einfluß, so die Geldmarktanspannungen oder die zeitweise Wall-Street-Schwäche. Viele Banken raten dazu, solche Situationen zum Erwerb von „erstklassigen“ Aktien auszunutzen, warnen aber gleichzeitig davor, zu diesem Zweck etwa Kredite in Anspruch zu nehmen. Liquide sein, das ist gegenwärtig die Parole. Ihre Befolgung sichert die Ausnutzung plötzlich auftretender Kurschancen.

Über das, was nun wirklich „erstklassig“ ist, gibt es naturgemäß recht unterschiedliche Auffassungen. Die großen IG-Farben-Nachfolger verdienen dieses Prädikat sicherlich. Die chemische Industrie hat in den ersten vier Monaten einen Produktionszuwachs von mehr als 9 % zu verzeichnen. Wegen des harten Wettbewerbs stieg der Wertumsatz allerdings nur um 5 %, aber auch das verspricht gute Ergebnisse. Günstig sieht es daneben in der Automobilbranche aus, wo ebenfalls beträchtliche Zuwachsraten erwartet werden können. Der Berufshandel interessiert sich zur Zeit besonders für die VW-Aktien. Mutige Anleger reichern übrigens auch ihr Montanportefeuille an. Dabei lassen sie sich von den bewegten und sicherlich auch berechtigten Klagen über die Situation auf dem deutschen Eisen- und Stahlmarkt keineswegs abhalten. Es reizen vielmehr die bei den deutschen Montanpapieren erzielbaren hohen Renditen. Die relativ guten Dividenden, so meint man, werden sich um so eher aufrechterhalten lassen, als die „Flurbereinigung“ im Bergbau Fortschritte macht. Die Zechen haben im ersten Halbjahr 1963 ihre Halden bei gedrosselter Förderung weiter abgebaut und dadurch eine finanzielle Erleichterung erfahren, die sie dazu benutzen können, ihre Rationalisierungen forciert fortzusetzen. Auch hier beginnt die Börse also zu hoffen...

Kurt Wendt