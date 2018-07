Inhalt Seite 1 — Heimweh nach dem Schlüssel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl Zuckmayer

Es wurde bekanntgegeben, Valentina Tereschkowa habe die Umlaufbahn und den Obergang in den Zustand der Schwerelosigkeit in gutem Zustand erreicht, ihre Moral sei gut“ (wörtliches Zitat aus der „Basler Nationalzeitung“).

Das hätte vor dreißig Jahren einem Humoristen einfallen sollen! Heute lesen die Leute so was in der Zeitung oder hören es auch im Radio und müssen noch nicht einmal lachen.

Wer merkt noch, mit welcher Gedanken- und Gehörlosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg Worte, Begriffe, Laute aus dem Amerikanischen übernommen worden sind, die der allgemeinen Sprach- und Ausdrucksverplattung als Wegwalze dienen? (Ähnlich, so scheint es mir, steht es mit Lebensgewohnheiten und Verhaltensweise: Das Nachahmenswerte, und das wäre recht viel, wird übersehen, und das der europäischen Lebensform durchaus Ungemäße ihr blindlings aufgepfropft.)

Hier haben wir es nun mit der Moral zu tun. Im deutschen Sprachbereich bedeutet das Wort nichts anderes als sittliches Verhalten (rheinhessisch „Sittemoral“). Es kann auch im Sinne einer, aus einem Vorgang oder einem Beispiel gezogenen, sittlichen Lehre angewandt werden (die Moral von der Geschieht) und erweitert sich als Literaturbegriff zur „Moralität“.

Dafür, und für Sittenlehre überhaupt, gibt es im Englischen und Amerikanischen das Wort „morality“; für das sittliche Verhalten des einzelnen das Wort „morals“, nur im Plural gebraucht und auf dem o, der ersten Silbe, betont, ebenso wie das Eigenschaftswort (moral oder immoral conduct).

Das anglo-amerikanische Wort „morale“, auf dem a, der zweiten Silbe, betont, meint etwas völlig anderes und kann in die deutsche Sprache nicht übernommen werden.