Hochgeehrte Herren Richter!

Das werte Urteil gegen den Arzt Dr. von Mittelstadt, welcher durch das unverschämte Pflanzen von sehr kleinen Fichten die große Sonntagsruhe von Winterberg (Sauerland) gestört hatte und soeben durch das Oberlandesgericht Hamm gezwungen wurde, vierzig Mark und die Kosten der ersten Instanz sowie zweier Revisionsverhandlungen zu zahlen, gibt uns Veranlassung, Sie auf einen ähnlich gelagerten Fall hinzuweisen, der aber noch viel schlimmer ist. Es handelt sich um sonntagschänderisches Klavierspiel, das direkt zum Himmel stinkt – akustisch natürlich.

Ähnlich gelagert ist der Fall erstens deshalb, weil es sich dort (Fichten und Spaten) wie hier (Klavier) um Holz und Stahl handelt; erschwerend kömmt Elfenbein (Tasten des erwähnten Klaviers) hinzu. Zweitens liegt die ähnliche Lagerung darin, daß der Piano-Forte-Spieler („Piano“: daß ich nicht lache: es ist alle; „Forte“!) sich genau wie der Fichten-Arzt zynisch darauf hinauszureden versucht, er betreibe bei seiner Betätigung ein sonntagheiligendes Hobby.

Genau wie im Falle des ärztlichen Fichtenpflanzers zahlreiche beschwerdeführende Telefonanrufe dem berechtigten Eingreifen der Polizei vorangegangen waren, so sind auch hier ausreichende Anrufe sowohl anonymer als namhafter Art erfolgt (Fernsprech-Rechnungen können vorgelegt werden), ohne daß dies dem gotteslästerlichen Klavier Einhalt geboten hätte. Auch haben wir, die wir einen Kreis frommer Sonntagsheiliger bilden (Kirchensteuerveranlagung ist nachweisbar), schon von uns aus einen Sachverständigen bestellt. Demselben haben wir, die Nachbarn des anstößigen Klavierspielers, den Passus gezeigt, daß im Prozeß Mittelstadt ein Sachverständiger erklärt hatte, das erstsonntägliche Pflanzender Fichtensämlinge sei statthaft gewesen wegen Vertrocknungsgefahr derselben, so daß seine Untat erst zweitsonntäglich stattfand, als er trotz Warnung schon wieder pflanzte.

Unser Sachverständiger, ein anerkannter Professor der Musik, hat eine solche Möglichkeit mildernder Umstände weit von sich gewiesen. Das Stör-Klavier ist keiner Vertrocknungsgefahr ausgesetzt. Ohne dem gerechten Urteil der Herren Richter vorgreifen zu wollen, teilen wir außerdem mit, daß es sich bei dem sonntagstörenden Klavierspiel um eine besonders bösartige und dröhnende Musik handelt. Spricht das Oberlandesgericht Hamm davon, das Einpflanzen der Fichtensämlinge sei „laut“ und daher anstößig vor sich gegangen, wieviel lauter als Fichtenpflanzen. ist doch das allsonntägliche Klavierspiel!

Wir wissen nicht, um welche Art von Fichtensämlingen es sich in Winterberg gehandelt hat; aber bei dem in sonntäglicher Stille besonders rabiat wirkenden Klavierspiel wissen wir, um was es geht: um den „Gradus ad Parnassum“, meine Herren Richter! Es ist dies eine Notensammlung, die ein gewisser Muzio Clementi angefertigt hat, nicht zur Freude des Spielers, sondern als schweißtreibende Vorübung (Etüde) für spätere Freuden. Infolgedessen geht die Sammlung nicht nur für den Zuhörer (also den Anstoßnehmenden), sondern auch für den Ausübenden weit über das hinaus, was man Hobby nennen könnte: Fichtenpflanzen ist ein Quark dagegen. Laut Aussage des sachverständigen Professors deutet nämlich schon der Titel die schwere Arbeitsbetätigung an: Gradus ad Parnassum heißt Schritt zum Parnass.

Mit anderen Worten: Wäre der Parnass, also die Höchstleistung des Pianistentums, bereits erreicht, so würde der sabbatschänderische Klavierflegel vielleicht einen Choral spielen oder sonst ’was Nettes. Aber nein, er bleibt und bleibt Sonntag für Sonntag beim schwierigen mühsamen Vorwärtsschreiten, welches oft noch in Galoppieren ausartet. Kürzlich, an einem Wochentag, hat er freilich „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ gespielt, so daß wir Nachbarn schon von einer Klage absehen wollten. Aber bereits am darauffolgenden Sonntag ist er zum „Gradus“ zurückgekehrt. Wer sonntags graduiert und wochentags parnassiert, der richtet sich selbst, meine Herren Richter!