Von Ralf Petersen

Der nachstehende Beitrag wurde aus amerikanischer Sicht geschrieben. Der Autor zieht das Fazit seiner langjährigen Tätigkeit als Ernährungsfachmann in Entwicklungsländern. Er beschränkt sich nicht nur auf eine Kritik der gegenwärtig geübten Entwicklungshilfe, die in ihren kurzfristigen Maßnahmen noch zu wenig wirksam ist. Den katastrophalen Verhältnissen in weiten Regionen tropischer und subtropischer Zonen muß aber in absehbarer Zeit Schach geboten werden – sollen nicht schließlich die langfristigen Ziele der Entwicklungspolitik überhaupt in Frage gestellt werden.

Zu den Faktoren, die erstaunlicherweise erst an letzter Stelle in die Überlegungen der Entwicklungspolitiker eingesetzt werden, gehört die Zeit, unter deren Druck die allernächste Zukunft stehen wird. In weniger als 50 Jahren werden weitere drei Milliarden Erdbewohner nach Versorgung schreien, und 50 Jahre sind eine bemerkenswert kurze Zeit. Die letzte Verdoppelung geschah in etwa 100 Jahren, die davor liegende in 150 Jahren, und die davor stattfindende Verdoppelung brauchte immerhin 800 Jahre.

Ein besonderes Unglück ist, daß in den sogenannten Entwicklungsländern eine bewußte Familienplanung oder Geburtenbeschränkung vorderhand fehlt. Sie dürfte auch in den kommenden Jahrzehnten kaum zu erwarten sein, weil eine Generation eben nicht zur Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen ausreicht. Die Kräfte der Tradition, der Naturreligionen und eines oft genug vorhandenen missionarischen Sendungsbewußtseins erweisen sich als zu stark; die planende Kontrolle dringt aus Mangel an geeigneten Vorbildern und einflußnehmenden Persönlichkeiten nicht in die Familie und Jugend ein.

Was sind denn 30 oder 50 Jahre für die Fellachen in ihren Dörfern am Nil, für die Indianer in den Anden Perus, für die Laoten in ihren Sumpfwäldern? Allein die Ausbildung von Lehrern beansprucht ja bereits einen solchen Zeitraum, wenn man nicht auf ausländische Kräfte, wie etwa die des US-amerikanischen Peace-Corps“ zurückgreifen will.

Es müssen ernste Bedenken gegen eine allzu große Betonung der Entwicklungshilfe auf dem Gebiet der Schulung und Ausbildung angemeldet werden, auf die Gefahr hin, daß sich ein Sturm der Entrüstung erhebt. Schulung ist sehr gut, aber spielt eine untergeordnete Rolle angesichts der drängenden Gegenwartsaufgaben. Wenn man in der Bundesrepublik glaubt, mit Handwerksschulen nach einem bewährten Schema große Effekte zu erzielen, so muß sehr kühl und nüchtern gesagt werden, daß dies ein Irrtum ist. Schule und Erziehung und Training hören sich als seriöse Vokabeln sehr gut an, aber was hier wirklich notwendig ist, besteht in der Vermittlung von Mitteln und Techniken, die zur wirtschaftlichen Versorgung und echten, unabhängigen Entwicklung dieser Völker führen. Das Verhältnis dürfte bei 90% Produktion und 10% Erziehung liegen, und nicht umgekehrt.

Die amerikanischen Entwicklungstheoretiker erschöpfen sich vielfach in akademischen Erörterungen. Ihre sich interessant anhörende Terminologie mit dem take-off einer wirtschaftlichen Entwicklung und ihren motivierenden Kräften, mit der tatsächlich fehlenden ability to invest, der nicht vorhandenen Fähigkeit, langfristig zu planen und zu investieren, diese Terminologie bleibt ohne pragmatische Vorschläge. Auch die Amerikaner haben – abgesehen von dem menschlichen. Wert ihrer Unternehmungen – keinen Ruhm an ihre Entwicklungsfahnen heften können. Es sind immer nur Einzelleistungen gewesen, die in weniden Ländern zu beispielgebenden Erfolges führten.