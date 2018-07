Wir zweifeln nicht daran, daß wir den Kapitalismus begraben werden. Aber er fällt nicht von selber um! – Nikita Chruschtschow war ärgerlich, als er zum Zentralkomitee der KPdSU über ideologische Fragen sprach. Sein zorniger Blick gewahrte einige Taugenichtse, die sich als Logengast der Weltrevolution zu fühlen schienen: windige Intelligenzler, von westlicher Resignation angekränkelt, die – statt in die Fanfare zu stoßen – gelangweilt zuschauten, während die Helden der Arbeit ihr Bestes gaben. Ihnen wollte Chruschtschow den Marsch blasen. „Der Haß gegen den Klassenfeind ist eine unerläßliche Voraussetzung für jeden Sowjetkünstler. Wer den Klassenfeind nicht hassen kann, der kann auch kein guter Kämpfer für das Volk sein. Taras Bulba tötete seinen eigenen Sohn, weil er zum Feinde übergelaufen war. Das ist auch für uns die einzig richtige Logik des Kampfes!“

Bei aller Lust an der Kunst: der Umgang mit Künstlern war von jeher für Herrscher und Fürsten ein zweifelhaftes Vergnügen! Schon dem Kaiser Augustus giftete es die Galle, daß die staatlich geforderten Lobeshymnen auf Krone und Reich einem Vergil, Horaz und Ovid nur gequält von der Feder flossen, während dieselben Herren offenbar keine Mühe scheuten, sich lyrisch über das Landleben zu verbreiten, Pikanterien aus der Mythologie zu erzählen oder sich gar ausführlich ihrer eigenen Erlebnisse mit zwielichtigen Damen zu erinnern.

Seit jeher scheint der Versuch, die Kunst der Werbung nutzbar zu machen, zu kläglicher Tragik verurteilt. Jene Kunstjünger, die ihren hohen Gönnern wortreich zu danken wußten, erwiesen sich, kritisch betrachtet, meist als armselige Federfuchser, während die wahren Poeten sich zwar nicht ungern aushalten ließen, aber für ihre Schutzherren oft nur Abfälle ihres Schaffens übrig hatten.

Ein schwacher Trost für Nikita!

„Haß“ und „Liebe“. Schön und gut. Das sind elementare Regungen. Das ist Urstoff, der den Künstler reizen muß. Wenn nur nicht diese peinliche Auflage daran geknüpft wäre, alles aufs kollektive Bewußtsein zu trimmen! Es ist schwierig, in sich eine respektable Wut anzuheizen – und dann noch auf Dauerbrand zu halten – gegen einen imaginären Klassenfeind, von dem man eigentlich wenig merkt.

Doch Nikita Sergejewitsch gibt so leicht nicht auf. „Ihr sollt das Leben unter dem Kommunismus beileibe nicht nur verherrlichen- und schönfärben“, sagt er: „Ihr dürft über die finstersten und ungünstigsten Seiten dieses Lebens aufrichtig schreiben, aber immer nur aus einer grundsätzlich optimistischen, lebensbejahenden Einstellung heraus! Aber da gibt es einige, die ihre Anregungen nur aus dem Mülleimer beziehen und alles in den Schmutz ziehen wollen... und ihnen sollen wir dann auch noch Beifall zollen? Nein: nie und nimmer!“

Und er fügt hinzu: „Die Partei muß ihr ideologisches Schwert immer sauber halten. Wenn jemand bei einer Auslandsreise in den Westen auf den Köder der Kapitalisten hereinfällt, so ist das an sich noch nicht so schlimm. Wenn er aber dann seine falschen Eindrücke und Meinungen in unserem Lande verbreitet, dann ist das schon viel schlimmer.“ Nikita Chruschtschow hat kein Blatt vor den Mund genommen: Wer in den Westen reist, darf natürlich nur in den Mülltonnen stochern! Rochus Spiecker