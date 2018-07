Wenn die Victoria-Gruppe den Aktionären ihrer beiden direkt arbeitenden Gesellschaften, der Victoria Lebens-Versicherungs-AG und der Victoria Feuer-Versicherungs-AG, wieder 14 % Dividende zukommen lassen kann, wobei die Victoria Leben die 1,2 Mill. DM aus der vorjährigen Kapitalerhöhung auf 6,0 (i. V. 4,8) Mill. DM zur Hälfte zu bedienen hat, so ist dies dem anhaltend gewachsenen Geschäftsvolumen bei breiter Risikostreuung zu verdanken. 1962 haben beide Gesellschaften zusammen ihre Prämieneinnahmen nochmals um 13,5 % auf 307,1 (270,6) Mill. DM gesteigert. Unter Einschluß der Victoria Rückversicherungs-AG, der Vorsorge Lebensversicherungs-AG und der D. A. S. Deutscher Automobil Schutz, Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG., München, nahm die gesamte Gruppe 459 (404) Mill. DM an Prämien ein. Am Stichtag verfügte sie über Sicherheitsmittel und technische Rückstellungen von 1475 (1300) Mill. DM. Der Lebensversicherungsbestand – ohne Rückversicherungen innerhalb der Gruppe – erreichte 4100 (3690) Mill. DM.