König Geo vom Lande Metrien liebte es, in seiner Staatskarosse zehnspännig auszufahren. Und um zu dokumentieren, daß er das Reich der Mathematiker regierte, ließ er die Pferde stets in Form eines gleichseitigen Dreiecks anspannen: Ein Pferd an der Spitze, dahinter zwei Pferde, in der nächsten Reihe drei und in der letzten vier Pferde. In jeder Reihe hatten die Tiere voneinander den gleichen Abstand.

Gewöhnlich fuhr der Herrscher mit seinen Rappen aus. Nur bei festlichen Anlässen ließ er seine Schimmel anspannen. Doch eines Tages befahl Geo seinem Kutscher, sowohl Rappen als auch Schimmel in der gewohnten geometrischen Anordnung vor die Staatskarosse zu spannen, und zwar so, daß niemals drei Pferde der gleichen Farbe Eckpunkte eines gleichseitigen Dreiecks sind. Konnte der Kutscher diesen Befehl ausführen? Wenn ja, wie? (Auflösung auf Seite 30)