Vor einigen Tagen, am 1. Juli, ist etwas eingetreten, was für Österreichs Wirtschaft zwar nicht überraschend kam, sie aber dennoch empfindlich traf: die Zollbarriere gegenüber den Ländern des Gemeinsamen Marktes ist abermals höher, die Ausfuhr dorthin entsprechend schwieriger und damit die Belastung der Gesamtkonjunktur fühlbar stärker geworden.

Die neue Etappe der Anpassung der sechs Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an ihr Leitziel: die völlige Beseitigung der Binnenzölle und die Erreichung eines gemeinsamen Außentarifs gegenüber Drittländern, geht auf ihren Beschleunigungsplan zurück, der diesen für Außenseiter höchst peinlichen Prozeß noch forciert. Für Österreich, dessen Ausfuhren zur runden Hälfte in diese Länder gehen, ist die neuerliche zehnprozentige Senkung des EWG-Binnenzolls, der schon vorher um 50 % unter das Ausgangsniveau herabgesetzt worden war, eine sehr handfeste Mahnung, daß es unmöglich ist, die Dinge wie bisher treiben zu lassen.

Außenpolitisch ist zwar – freilich erst nach vielen versäumten Jahren – einiges geschehen. Das Assoziationsgesuch, das Österreichs Verhältnis zum Gemeinsamen Markt endgültig regeln soll, liegt in Brüssel und wartet auf seine Behandlung durch die zuständigen Stellen. Man wird aber wohl noch lange warten müssen, bis diese Besprechungen beginnen, und noch viel länger, bis sie beendet sein werden. Der Kabinettschef der EWG-Kommission, Alfred Mozer, hat erst vor kurzem, in einem Vortrag vor einem Studienseminar in Wien unterstrichen, daß die aus der französischen Politik resultierende „Entscheidungsunlust“ in Brüssel derzeit Vertragsabschlüssen nicht eben förderlich sei. Ganz davon abgesehen, daß es nicht immer am mangelnden Willen der Unterhändler liegen muß, wenn solche Gespräche lange dauern.

Die Bemühungen Österreichs um ein Zwischenarrangement haben in diesen Tagen zu der ersten Kontaktnahme mit EWG-Stellen geführt; ob, wann und zu welchen Erfolgen sie führen werden, ist heute noch nicht vorauszusagen. Außenpolitisch kann derzeit nicht mehr getan werden; um so dringender ist es aber, innenpolitische Vorsorge zu treffen, die Wirtschaft für diesen so viel schwerer gewordenen Kampf um die Auslandsmärkte zu kräftigen.

Doch auch hier ist viel versäumt oder zu spät getan worden. Dieser 1. Juli brachte keinen Schicksalsschlag aus ungetrübtem Konjunkturhimmel. Die Gesamtlage der Wirtschaft hat sich seit etwa 20 Monaten zusehends und allen Verantwortlichen deutlich verschlechtert. Alle Prognosen wären sich darüber einig, daß das Wachstum weiterhin abnehmen wird; alle Auslandsberichte notierten abnehmende Konjunktur auch bei Österreichs wichtigsten Handelspartnern, und die schrittweise Erhöhung der Zollbarriere durch die EWG war von Brüssel auf lange Frsiten geplant und allgemein bekannt.

Wollte man aufzählen, was in der letzten Zeit in Österreich geschehen ist, um diesen Entwicklungen durch äußerste Kräftigung der Wirtschaft entgegenzuwirken, so hätte man nicht viel anzuführen. Wollte man aber alle Unterlassungen nennen, alle neue Lasten, die aus innenpolitischen Gründen dieser überstrapazierten Wirtschaft auferlegt, alle Unterstützungen, die ihr allzulange verweigert wurden, dann wäre es eine lange Liste der versäumten oder falschen Entscheidungen.

Die Gründe dafür liegen, wie allgemein bekannt, in der Innenpolitik, die seit der letzten Nationalratswahl, ja seit dem langen Wahlkampf vor dieser Wahl, das Regieren schwierig gemacht hat. Und das eben in einer Zeit, in der die Wissenden sehenden Auges erlebten, wie sich die Konjunktur Monat für Monat verflachte und nach Anpassungs- und Förderungsmaßnahmen geradezu schrie.