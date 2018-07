Der Junge Salon in Hamburg hat seine Herbst- und Winterkollektion vorgeführt. Es geschah nicht in einem der glitzernden Hotelsäle des „Atlantic“ oder der „Vierjahreszeiten“, nicht einmal in den eigenen Salons des „Jungen Salons“. Es war eine Modenschau ohne vergoldete Stühle, ohne Kronleuchter, ohne Spiegel, sogar ohne Teppiche. Mit einem Wort: Es fehlte alles Beiwerk, das sonst bei Modenschauen üblich ist, und das hatte wohl seinen Grund. Die Vorführdamen defilierten am Ufer der Alster auf einer der blumengeschmückten Terrassen, die zur Villa eines Hamburger Segelklubs gehörten.

Dort empfing die Modeschöpferin. Sie begrüßte ihre Gäste sehr lebhaft und etwas erregt. Ihr Publikum bestand größtenteils aus jungen Damen mit nicht allzu viel Chic und aus Herren vorgerückten Alters. Hier eine gedämpfte Begrüßung, dort ein lebhafter Ausruf, dazu eine Menge artiger Schmeicheleien. Einige Herren küßten der Modeschöpferin die Hand. Ein junges Mädchen von etwa 24 Jahren ergriff die Hand der Meisterin und führte sie an ihre Lippen, wobei sie einen formvollendeten Hofknicks ausführte. Ich in meinem Sessel empfand hier das Bedürfnis, auszurufen: „Seien Sie gegrüßt, ehrwürdige Mutter.“

Die Vorführung begann unter strahlendem Sonnenschein. Die Chefin kündigte an: „Kosmonautin“ – und es erschien ein sehr junges Mädchen, eine Anfängerin noch, in einer langen elastischen Samthose mit Füßlingen daran und einer Art Blouson aus Tweed; dazu trug sie einen Sturzhelm, im Gesicht eine gewaltige Sonnenbrille. Ich erwartete nun also einen Reigen von Modellen voller revolutionärer Kühnheit. Aber die Einführung war ein Trugschluß: Die Kollektion war schlicht und sehr brav. Kein Hauch von Nerz, nichts Extravagantes.

Nein: Klassisch wird die Kleidung der jungen Damen sein, die sich für diesen Herbst im Jungen Salon einkleiden werden. Die Silhouette wird lang und schmal sein, die Taille oft sehr hoch, der Rücken ziemlich frei; Kleider und Röcke sind nach unten leicht erweitert. Die jungen Damen werden Redingotes und manchmal Capes tragen. An Stoffen sah ich leichte Shetlands oder Tweeds für Tageskleider, Crepes für Theaterbesuche und Organza für den Abend. Am Tage viel hellgrau, am Abend schwarz.

Der Clou der Kollektion war ein ärmelloser Mantel, der über einem langärmeligen Kleid aus dem gleichen Stoff getragen wird und dessen Besonderheit zum Vorschein kommt, wenn man den Mantel ablegt. Das Ensemble verfehlte seine Wirkung, was mich betraf, denn die Stoffe waren nicht gut gewählt: ein großes Karo in zwei Farben, blau und gelb. Alles rief: hübsch, schön, nett – aber was soll ich davon halten, daß die Leute alles hübsch, schön und nett finden und offenbar keine anderen Urteile mehr finden als nur diese Adjektive?

Als die Sonne noch höher stieg, wurden an die Gäste Cannotiers mit blau-roten Bändern aus Stroh verteilt. Allmählich wurden die Zuschauer müde. Der elegante Herr, der vor einer Dreiviertelstunde der Meisterin die Hand geküßt hatte, zog jetzt seine Jacke aus, knöpfte seinen Kragen auf und lockerte die Krawatte. Er sah jetzt ziemlich salopp aus, entschwunden waren die vollendeten Formen von vorhin.

Nur die Mannequins glitten unerschütterlich und ohne Anzeichen von Müdigkeit mit festgefrorenem Lächeln über die Terrasse dahin, allerdings nicht ganz mühelos, denn die Steinplatten waren ungleichmäßig und die Ritzen dazwischen breit.