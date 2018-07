Von Heinrich Niehaus

Im Mittelpunkt der agrarpolitischen Auseinandersetzungen steht fast immer der Preis, in der gegenwärtigen Diskussion der gemeinsame europäische Getreidepreis. Prof. Dr. Heinrich Niehaus legt dagegen das Schwergewicht auf die Strukturprobleme und fordert von den Bauern ein „marktgerechtes Angebot“. Der Autor genießt als Agrarwissenschaftler internationalen Ruf. Die Funktionäre des Deutschen Bauernverbandes bezichtigen ihn jedoch des „Verrats an der deutschen Landwirtschaft“, weil er an dem sogenannten Professoren-Gutachten für die EWG-Kommission mitgewirkt hat. Dieses Gutachten weist auf sachlich unangreifbare, seit Jahren bekannte Entwicklungstendenzen hin, die jedoch die deutschen Agrar-Funktionäre nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Niehaus wendet sich entschieden gegen eine solche Vogel-Strauß-Politik.

Wer mit dem Zug oder Auto Nordwestdeutschland durchquert, sieht inmitten breit gelagerter Felder und Wiesen und halb hinter Eichenwäldchen versteckt die schönen Gehöfte der Bauern. Dem Städter kommen sie vor wie eine selbständige, in sich ruhende Welt, die zwar von Menschen gestaltet, sich aber doch unverkennbar die Züge der Natur bewahrt hat. Aber wie so oft trügt auch hier der erste Eindruck; diese augenscheinlich so selbstsicher existierenden Bauernhöfe und ihre Bewohner könnten nur kurze Zeit „überleben“, wenn sie von der Umwelt abgeschlossen wären.

Betrachten wir zuvor die deutsche Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit: Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr, das am 30. Juni endete, hat die westdeutsche Landwirtschaft für rund 22 Mrd. DM Nahrungsmittel verkauft. Aus diesem Erlös wurden rund 10 Mrd. DM für Betriebsmittel als laufende Sachausgaben verwendet. Für etwa 3,5 Mrd. DM flossen Investitionsgüter (Ersatzbeschaffungen, Neubauten, neue Maschinen) in den Betrieb – teilweise aus Ersparnissen, teilweise aus Krediten finanziert. Dazu kamen Zahlungen ohne güterwirtschaftlichen Gegenwert (Zinsen, Steuern, Versicherungen) und der Bedarf des Haushaltes, der vom Markt zugekauft werden mußte. Die dem Betrieb für den Haushalt entnommenen Nahrungsmittel betrugen nur noch etwa 12 % der jährlichen Produktion; die restlichen 88 % der Produktion gingen auf die verschiedenen Märkte.

Entscheidend für den Wirtschaftserfolg und die Lebenshaltung der Agrarbevölkerung sind daher das Preisverhältnis zwischen den gekauften und verkauften Gütern und Dienstleistungen sowie die zu diesen Preisen umgesetzten Mengen.

Aber die Landwirtschaft stellt nur in den seltensten Fällen konsumreife Güter her. Zwischen dem Hoftor und der Küche des Konsumenten in der Stadt sind der Aufkaufhandel, der Großhandel, das Nahrungsmittelgewerbe (u. a. Bäder, Schlachter und die Ernährungsindustrie), der Einzelhandel, das Transportwesen und zum Teil auch das Gaststättengewerbe eingeschaltet. Die Kosten der Verarbeitung und der Güterbewegung in diesem ganzen Bereich belaufen sich einschließlich der erzielten Gewinne mindestens auf dieselbe Summe, die die Landwirtschaft über ihre Hofpreise erzielt.

Darüber hinaus werden jährlich für rund 10 Mrd. DM landwirtschaftliche Erzeugnisse eingeführt. Ein Teil dieses Betrages (besonders für Futtermittel) erscheint in den Einnahmen der Landwirtschaft für tierische Erzeugnisse. Auch die Einfuhrwaren kommen nur zum Teil in konsumreifem Zustand über die Grenze. Die Verarbeitungs- und Handelsspannen müssen also auch in diesem Falle hinzugerechnet und vom Konsumenten bezahlt werden. Die Gesamtausgaben für Einfuhrgüter mögen etwa in der Größenordnung von 15 Mrd. DM liegen..