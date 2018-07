Umsatz und Personalkosten

Der Umsatz der westdeutschen Industrie (ohne Bau- und Energiebetriebe) lag von Januar bis April 1963 um 2,9 % über dem Vergleichsstand des Vorjahres, dagegen erhöhte sich die Lohn- und Gehaltssumme um 5,3 %. Die geleisteten Arbeitsstunden verringerten sich um 3,4 % (zuvor um 3,1 %), bei der Lohnsumme ergab sich eine Zunahme von 3,6 % (+ 10,5 %), bei der Gehaltssumme eine solche von 9,6 % (+ 15,1 %) und beim Lohn je geleistete Arbeiterstunde betrug der Zuwachs 7,3 % (+ 14,1 %).

708 DM für die Lebenshaltung

Rund 708 DM hat ein vierköpfiger Haushalt in der Bundesrepublik im ersten Vierteljahr 1963 im Monatsdurchschnitt für die Lebenshaltung ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gestattete vor allem der Anstieg der Einkommen bei den Arbeitnehmern um rund 8 % in dieser Verbrauchergruppe gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres Mehrausgaben von monatlich 59 DM. Ein Drittel dieser Mehraufwendungen wurde durch Preissteigerungen verursacht.

An der Spitze

Die Leistung je Mann und Schicht unter Tage betrug 1962 im Steinkohlenbergbau der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 2229 kg. Erheblich über dem Durchschnitt lag nur die Förderleistung in der Bundesrepublik mit 2459 kg (darunter Ruhr 2517 kg). Am nächsten kommt ihr die Leistung in den Niederlanden mit 2117 kg, während sie in Frankreich mit 1922 kg und in Belgien mit 1818 kg beträchtlich unter dem Durchschnitt lag.

Wachstumsindustrie