FÜR Killy-Schüler und für alle, denen Literatur mehr als Erbaulichkeit auf der einen oder Stoff für spröde Exerzitien auf der anderen Seite bedeutet –

Walther Killy: „Wirklichkeit und Kunstcharakter – Neun Romane des 19. Jahrhunderts“ C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München; 238 S., 16,80 DM.

ES ENTHÄLT Killys Vorlesung, die er im Wintersemester 61/62 in Göttingen gehalten hat. Unter der Voraussetzung, daß „Erzählung und Wirklichkeit in einem Verhältnis stehen, welches sich mit den Künsten und dem Realitätsbewußtsein im Laufe der Zeiten wandelt“, versucht Killy an Hand neun großer Romane nachzuweisen, daß sich „der Roman vorschreitend mit dem Natürlichen in ein immer engeres und subtileres Verhältnis gesetzt habe, bis zur scheinbaren Identifikation, die nur noch in neue Entfremdung zwischen ‚Realität‘ und Dichtung übergehen konnte“ (Goethes „Die Wahlverwandtschaften“, Eichendorffs „Ahnung und Gegenwart“, Stendhals „Le Rouge et le Noir“, Stifters „Der Nachsommer“, Dickens’ „Great Expectations“, Poes „Narrative of A. Gordon Pym“, Raabes „Das Odfeld“, James’ „The Portrait of a Lady“ und Fontanes „Irrungen, Wirrungen“).

ES GEFÄLLT, weil sich Killy nicht in eine abstrakte Programmatik versteigt, sondern am konkreten Beispiel seine These zu erhärten sucht. So gelingt ihm zweierlei: die kritische Mitteilung des literarischen Stoffes und zugleich die übergeordnete Darstellung eines Formproblems, das heute – da die Rede von der Krise des Romans zum Gemeinplatz zu werden droht – der entschiedenen Klärung bedarf. Die Affinität von Literaturwissenschaft und Literaturkritik, die Killy erreicht, befreit die Wissenschaft aus der wertfreien Isolation und verhilft der Kritik zu Verläßlichkeit. uwe