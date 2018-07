Die Hongkonger KP-Zeitung Tsching Po setzte sich am Montag für eine „Kompromißlösung“ der Formosa-Frage ein. Die Zeitung, die ihre Instruktionen gewöhnlich aus Peking erhält, greift den Vorschlag des ehemaligen nationalchinesischen Politikers Li Tschung-jen auf: Tschiang Kai-schek soll den Verteidigungspakt mit den Vereinigten Staaten aufgeben und als Vizepräsident in die Pekinger Regierung eintreten. Ähnliche Arrangements haben die Rotchinesen in den vergangenen Jahren schon öfters vorgeschlagen. D. Z.